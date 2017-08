HomeKit: Neues Thermostat, Rauchmelder, Fenstersicherung, Türschloss & Bewässerung von Elgato

Eve Thermo

Anlässlich der IFA in Berlin, die am kommenden Freitag beginnt, hat Elgato neue HomeKit-Produkte für die Heim- und Gartenautomatisierung vorgestellt. Hierbei handelt es sich teilweise um Weiterentwicklungen bestehender Produkte, die um neue Funktionalität ergänzt wurden. Ein Beispiel hierfür ist das neue Eve Thermo, ein Thermostat für den klassischen Heizkörper.Die zweite Generation des Thermostats wurde in Zusammenarbeit mit EUROtronic entwickelt und bietet erstmals ein integriertes Touch-Display für die manuelle Heizsteuerung und Funktionsüberprüfung. Dies ist insbesondere dann praktisch, wenn einzelne Familienmitglieder über keinen Zugang zur HomeKit-Steuerung verfügen. Die Kommunikation mit anderen HomeKit-Geräten erfolgt nach wie auf direktem Weg über Bluetooth 4.0 LE. Eve Thermo wird ab Ende September zum Preis von 69,95 Euro erhältlich sein. Ein autorisiertes Upgrade ist bis Ende des Jahres 25 Euro günstiger.In Zusammenarbeit mit Hager entstand der HomeKit-kompatible Rauchmelder Eve Smoke. Er soll laut Elgato zuverlässig Räume und sich selbst auf gefährliche Rauchentwicklung hin überwachen und bei Bedarf Alarm schlagen. Der Alarm erfolgt nicht nur als klassischer Warnton, sondern auch mittels Push-Nachricht und durch das Auslösen eingestellter Szenarien. Die Stromversorgung von Eve Smoke erfolgt über die integrierte Batterie und soll eine Laufzeit von 10 Jahren erreichen. Preis und Verfügbarkeit wurden noch nicht bekannt gegeben.Auch der HomeKit-Fensterschutz wurde nicht allein von Elgato entwickelt. In Kooperation mit Eimsig wurde ein kompaktes Bluetooth-Gerät entwickelt, welches in den Falz zwischen Fenster und Fensterrahmen installiert wird. Dort erkennt das Gerät automatisch, ob das Fenster geschlossen, angekippt oder geöffnet ist. Dies kann in Kombination mit definierten HomeKit-Szenarien sowohl für die Erkennung von Einbrüchen als auch zur Temperaturregulierung genutzt werden.Das kompakte Türschloss mit HomeKit-Anbindung hat Elgato zusammen mit Yale entwickelt. Es verriegelt automatisch die Tür nach jedem Öffnen und Schließen, sodass nur HomeKit-autorisierten Personen der Eintritt gewährt wird. Die Steuerung erfolgt dabei entweder mittels Siri-Sprachsteuerung, Home-App oder HomeKit-Szenarien. Die Stromversorgung erfolgt über eine integrierte Batterie. Zur Laufzeit macht Elgato wie auch zu Preis und Verfügbarkeit noch keine Angaben.In einem Garten gibt es immer etwas zu tun. Doch auch hier schreitet die Automatisierung voran und befreit Nutzer von lästiger monotoner Arbeit. Für die Bewässerung von Pflanzen hat Elgato daher Eve Aqua entwickelt, welches automatisch oder mithilfe von Siri auf Zuruf die Pflanzen mit Wasser versorgt. Zusätzlich wird Zeit und Wassermenge protokolliert, sodass sich die Bewässerung jederzeit kontrollieren lässt.Wer an HomeKit und insbesondere den Eve-Produkten von Elgato interessiert ist, kann das Unternehmen auf der IFA in der sogenannten iZone in Halle 15.1 an Stand 174 besuchen. Die diesjährige IFA findet vom 1. bis 6. September in Berlin statt und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.