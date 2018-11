HomeKit-Support ist noch nicht sicher

Apple bietet mit HomeKit eine Schnittstelle an, über die Nutzer ihre SmartHome-Geräte wie Lampen oder Thermostate etwa via iPhone steuern können. Eine weitere von HomeKit unterstützte Produktkategorie ist „Luftreiniger“, doch der Markt bietet bislang kaum verfügbare Optionen.Von Apple empfohlene Artikel wie Coway Smart Air Purifier, Opro9 Smart Air Purifier oder das Airburg Smart Fresh Air Purification System bereiten entweder nach wie vor Probleme mit der HomeKit-Integration oder sind nicht lieferbar. Doch ein anderes, verfügbares Produkt soll bald HomeKit-Support bereitstellen.Der Molekule Air Purifier erhält demzufolge in absehbarer Zeit das entsprechende Update. Die HomeKit-Aktualisierung für Molekule sei in der finalen Testphase. Konkrete Zeitangaben zur Veröffentlichung fehlen aber. Wer einen HomeKit-Luftreiniger sucht, sollte also besser zunächst abwarten, ob das Molekule-Modell das entsprechende Update überhaupt erhält. Der Kauf des 799-Dollar-teuren Geräts könnte ansonsten in einer Enttäuschung enden.