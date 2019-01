Hochrangiger iCloud-Entwickler verlässt Apple zugunsten eines Startups

Lieber Startup als Apple

Apple muss sich von einem hochrangigen iCloud-Verantwortlichen verabschieden. Patrick Gates, der bislang als Senior Director of Engineering für iCloud, iMessage und FaceTime zuständig war, verlässt das Unternehmen. Der Grund: Gates schließt sich dem von zwei ehemaligen Apple-Mitarbeitern gegründeten Startup „Humane“ an.Gates arbeitete fast 14 Jahre für Apple. Der seinerzeit Apples Internet-Chef Eddy Cue unterstellte Cloud-Experte kümmerte sich etwa 2015 um ein Projekt, das Apple-Dienste und -Produkte wie iCloud und iTunes in einer einzelnen Cloud-Plattform vereinen sollte – doch der Versuch scheiterte wegen Konflikten mit anderen Entwickler-Teams. Gates übernimmt bei Humane die Rolle des Chief Technology Officer.Humane entwickelt der Website des Unternehmens zufolge „innovative Technologien“, die sich „natürlich“ und „menschlich“ anfühlen. Um welche Produkte oder Services es sich konkret handelt, geht aus der Unternehmensbeschreibung nicht hervor.Gründer Imran Chaudhri war fast 20 Jahre bei Apple tätig, bevor er sich 2017 mit „Humane“ zu einem beruflichen Neustart entschied. Er gehörte viele Jahre zu Apples UI-Team. Unter anderem kreierte er das User Interface des ersten iPhones. Außer Chaudhri zählt mit Bethany Bongiorno auch eine andere, frühere Apple-Angestellte zu den Gründern von Humane. In Cupertino war Bongiorno als Director of Software Engineering für die verschiedensten iOS- und macOS-Projekte verantwortlich.