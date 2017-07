Hinweise auf 4K-Filme im iTunes Store - und neues Apple TV

4K im iTunes Store wirkt sich auf das Apple TV aus

Hinweise auf Apple TV 5

In den meisten Diskussionen rund um das aktuelle Apple TV fällt immer wieder derselbe Kritikpunkt: Warum beherrscht die verglichen mit konkurrierenden Lösungen sehr teure TV-Box keine 4K-Auflösung? Für Apple ist 4K wohl deswegen noch nicht so relevant, da es auch im iTunes Store nicht angeboten wird. Wer über die Film- oder Seriensektion des iTunes Store Inhalte bezieht, hat die Wahl zwischen HD (bis 1080p) und Normalauflösung. Allerdings gibt es nun Hinweise darauf, dass die 4K-lose Zeit bald vorbei sein könnte. An einigen Stellen des iTunes Stores erwähnt Apple nämlich bereits eine dritte Auflösungsstufe. Diese ist zwar noch nicht auf den einzelnen Seiten im iTunes Store ersichtlich, wohl aber in der Aufstellung erworbener Artikel. Mehrere Nutzer meldeten, dort die Typenbeschreibung "Movie (4K, HDR)" vorgefunden zu haben - Spezifikationen, die es bekanntlich derzeit nicht im iTunes Store gibt.Wenn der iTunes Store möglicherweise bald 4K-Inhalte anbietet, muss dies auch direkte Auswirkungen auf das Apple TV haben. Als sehr unwahrscheinlich kann der Fall gelten, 4K Besitzern des Apple TV in keiner Form zur Verfügung zu stellen - es wird also ziemlich sicher ein Apple TV mit 4K-Support geben. Dass Apple allerdings das aktuelle Apple TV 4 per Software-Update 4K-fähig macht, ist fast ausgeschlossen. Theoretisch ginge dies zwar, denn die HDMI-Spezifikationen des Apple TV 4 unterstützen maximal 3840x2160 Pixel, allerdings nur bei 24 statt 60 fps - die Oberfläche würde gerade auf großen Displays deutlich wahrnehmbar ruckeln. HDR-Video ermöglicht der HDMI-Standard des Apple TV 4 gar nicht. H.265-Unterstützung auf Hardware-Ebene hat der verbaute A8-Chip ebenfalls nicht.Stattdessen kursieren schon seit Monaten konkrete Hinweise, wonach Apple derzeit die nächste Generation des Apple TV testet. Anfang des Jahres meldete Bloomberg bereits, Apple bereite die Markteinführung eines neuen Apple TV vor, das auch 4K-Streaming unterstütze. Auch in Zugriffsstatistiken tauchte mehrfach eine Hardware-ID auf, bei der es sich wohl um ein neues Apple TV handelt. Die aktuelle Baureihe trägt das Kürzel "AppleTV5,3", in Logs machte sich aber bereits das "AppleTV6,2" mit einer IP aus Apples Adressraum bemerkbar. Die aktuelle Version des Apple TV kam Ende 2015 auf den Markt. Jetzt bereits mit einer neuen Hardware-Generation anzutreten wäre ein überraschend kurzer Produktzyklus. Mit 4K- und HDR-Unterstützung für besonders lebendige Farbdarstellung könnte allerdings ein Grund für viele Nutzer sein, sich für Generation 5 zu entscheiden.