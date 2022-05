Headset voraus: (Wahrscheinlich) Apple meldet RealityOS als Marke an

Schutzmarke angemeldet

Interessante Frist

"Wearable Hardware"

Das Betriebssystem des Headsets

Dass Apple ein eigenes Virtual-Reality-/Augmented-Reality-Headset entwickelt, steht mittlerweile außer Frage. Doch noch ist sehr wenig über die kommende Brille bekannt: Beispielsweise ist der Einsatzzweck noch vollständig offen. Auch ist noch unklar, wann Apple die Einführung des Headsets plant: Mark Gurman von Bloomberg berichtete, dass Apple die Brille bereits 2019 vorstellen wollte – doch eine Ankündigung in diesem Jahr hält der gewöhnlich sehr gut informierte Journalist für wahrscheinlich. Eine Markteinführung soll Ende 2022 bis Mitte 2023 stattfinden.Nun aber mehren sich die Hinweise, dass Apple tatsächlich zum Auftakt der Worldwide Developers Conference 2022 am 6. Juni einen ersten Ausblick auf das Headset gewährt. Bereits im Februar 2022 tauchte in Kommunikationsprotokollen zwischen Apples Entwicklungsumgebung Xcode und App Store Connect der Name eines unbekannten Betriebssystems auf: RealityOS.Nun wurde bekannt , dass eine Firma namens "Realityo Systems LLC" die Schutzmarke "RealityOS" anmeldete. Dies wäre eigentlich nichts bemerkenswertes – doch bereits in der Vergangenheit verwendete Apple Strohfirmen für die Anmeldung von Marken. Beispielsweise nutzte Apple die Firma "Yosemite Research LLC", um "Monterey" als Marke zu registrieren. Das Interessante hierbei: "Yosemite Research LLC" und "Realityo Systems LLC" sind genau mit der selben Adresse registriert – es ist also nahezu sicher, das es sich um eine Strohfirma von Apple handelt.Apple bzw. "Realityo Systems LLC" registrierte "RealityOS" als Schutzmarke beim United States Patent and Trademark Office bereits im Dezember 2021 – als Frist für die Anmeldung von internationalen Schutzmarken wählte Apple einen interessanten Termin: Den 8. Juni – nur zwei Tage nach der Keynote zur Worldwide Developers Conference 2022.Meldet man eine Schutzmarke an, muss man auch stets die Art der Nutzung angeben. Bei der RealityOS-Marke gibt Apple "Design und Entwicklung von Computer-Hardware", "Software", "Peripherie", "Computer" und "Videospiele" an. Viel wichtiger ist jedoch folgende Klassifikation: "Wearable Hardware". In der Trademark-Anmeldung ist ferner angegeben, dass Apple bzw. "Realityo Systems LLC" die Schutzmarke bisher nicht verwendete und sich diese auf ein bislang nicht erschienenes Produkt bezieht.Bei RealityOS wird es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um das Betriebssystem des Apple-Headsets handeln. Somit wird Apple in Zukunft nicht nur macOS, iOS, iPadOS, watchOS, tvOS und audioOS (hierbei handelt es sich um die HomePod-Software), sondern zusätzlich auch RealityOS anbieten. Interessant ist, dass Apple bei der Schutzmarke nicht die Schreibweise realityOS mit kleinem Anfangsbuchstaben wählte, sondern "RealityOS" mit großem R.