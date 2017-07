Hat Apple den Design-Vorsprung verloren? iPhone vs. Samsung Galaxy

Jobs-Ära endgültig vorbei, sagt Dubberly

Samsungs Entwicklungsverfahren vs. Apples Konzept

Der Smartphone-Markt wird von zwei großen Herstellern dominiert, nämlich Samsung und Apple. Zwar hat Samsung auch viele günstige Smartphones im Sortiment, einen guten Namen gemacht hat sich das Unternehmen aber mit den jeweils aktuellen Topmodellen der Galaxy-Serie. Ungeachtet der Diskussion, ob Samsung vor einigen Jahren das iPhone schamlos kopierte oder nicht: Auch in der Disziplin "Design" hat Samsung sich einen positiv besetzten Ruf erarbeitet. In der jüngst veröffentlichten Aufstellung von Consumer Reports landete Samsung sogar deutlich vor Apple - wenngleich sich natürlich ein neun Monate altes Gerät mit jüngst aktualisierten Modellen messen lassen musste. Ein interessanter Artikel beschäftigt sich mit dem "Smartphone Beauty Contest" und lässt dabei auch einen Creative Director von Apple zu Wort kommen.In der Diskussion, welches Smartphone moderner aussieht oder fortschrittlichere Funktionen liefert, kann Samsung mit dem rahmenlosen Konzept glänzen. Unter Marktbeobachtern heißt es, Apple müsse sich bei der nächsten Generation schon sehr viel einfallen lassen, um Samsung wieder designmäßig abzuhängen. Sehr kritische Worte steuert der oben erwähnte Creative Director Hugh Dubberly bei. Dubberly war sowohl bei Apple als auch bei Samsung im Designbereich tätig. Seiner Ansicht nach wurde allerdings nicht Samsung wesentlich besser, stattdessen habe sich Apple fundamental gewandelt. Die von Steve Jobs aufgestellte Pipeline sei vorbei.Im Artikel kommt auch zur Sprache, wie unterschiedlich Apple und Samsung bei der Fertigung vorgehen. Während Samsung so viele Komponenten wie möglich im eigenen Haus entwickelt und fertigt, setzt Apple viel stärker auf Drittanbieter. Dadurch habe Samsung Konzepte wie flexible OLED-Displays bzw. um die Gehäusekante herumreichende Displays mit extrem niedriger Bauhöhe umsetzen können, was zuvor als technisch kaum machbar galt. Bei Samsung wurde die Entscheidung, Design zu einer Priorität zu machen, übrigens im Jahr 1996 getroffen - zuvor galt das Ziel günstig zu fertigen. Bei Apple erfolgte der Sinneswandel, sich wieder stark auf beeindruckendes Äußeres zu konzentrieren, mit der Rückkehr von Steve Jobs.