Halber Preis des Pro XDR: Apple entwickelt angeblich neues, externes Display

Günstigeres Display könnte 2022 erscheinen

Leaker: 24", 27" und 32" geplant

Bis Mitte der letzten Dekade hatte Apple einen erschwinglichen Bildschirm mit dem "Thunderbolt Display" im Programm – doch im Juni 2016 nahm der Konzern das Display aus dem Programm. Ersetzen sollten das Thunderbolt Display zwei Bildschirme von LG – doch anfängliche Qualitätsmängel machten diesem Plan einen Strich durch die Rechnung.Im Juni 2019 stellte Apple das leistungsstarke Pro Display XDR vor – 6016 x 3384 Pixel, 32 Zoll und eine Hintergrundbeleuchtung aus 576 LEDs liefern ein beeindruckendes Bild. Genau so beeindruckend ist allerdings der Preis: 5.499 Euro kostet das Display mit Standardglas, 6.499 Euro werden für den Bildschirm mit Nanotexturglas fällig. 1.099 Euro kostet ein angepasster Standfuß für das Pro Display XDR – ein VESA-Mount-Adapter liefert Apple für 219 Euro. Für Heimnutzer ist dieser Apple-Bildschirm aufgrund des hohen Preises völlig uninteressant.Mark Gurman berichtet nun, dass Apple diese Situation in diesem Jahr korrigieren könnte: Er hoffe, dass Apple 2022 ein externes Display vorstellt, welches etwa für die Hälfte des Preises des Pro Display XDR auf den Markt kommen soll. Hierbei soll es sich um einen Bildschirm mit einer ähnlichen Technik wie das Pro Display XDR handeln, allerdings mit einer leicht reduzierten Helligkeit und Display-Größe. Ob allerdings 2.500 bis 3.000 Euro ein für Heimbenutzer erschwinglicherer Preis ist, sei einmal dahingestellt.Bereits im Dezember 2021 berichtete der Leaker Dylandkt, dass Apple gemeinsam mit LG neue Bildschirme entwickelt. Diese sollen in den Größen 24", 27" und 32" auf den Markt kommen und sich eher an "normale Nutzer" als an die Pro-Kundschaft richten. Anders als die bisherigen LG-Ultrafine-Bildschirme sollen die neuen Displays von Apple selbst vertrieben werden und somit auch das Apfel-Logo tragen – und wahrscheinlich ein an sonstige Apple-Produkte angepasstes Design mitbringen. Bereits im Juli 2021 kam ein Bericht auf, dass Apple in den kommenden Displays einen Apple-A13-Prozessor einsetzt, um die LED-Hintergrundbeleuchtung zu steuern.