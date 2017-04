Gute Absatzprognose: Apple Watch künftig von zwei Auftragsfertigern

Seit der ersten Generation arbeitet Apple für die Apple Watch mit dem taiwanischen Zulieferunternehmen Quanta Computer zusammen. Die exklusive Zusammenarbeit mit nur einer Partnerfirma hat Vorteile, bringt aber auch einige Risiken mit sich. Nicht zuletzt deswegen war Apple Berichten zufolge schon vor einem Jahr auf der Suche nach einem weiteren Auftragsfertiger, blieb für die Apple Watch Series 2 allerdings beim etablierten Partner.Nun allerdings soll Apple einen Teil des Auftrags an das ebenfalls aus Taiwan stammenden Unternehmen Compal Electronics abgezweigt haben. Dies berichten Quellen der chinesischen Zeitung Economic Daily News (EDN). Ihr zufolge sei Compal für 20 bis 30 Prozent des Absatzes von »Apple Watch und Apple Watch Series 2« zuständig, beginnend mit dem vierten Quartal 2017.Diese Angaben lassen aufhorchen, betreffen sie doch genau den Zeitraum, an dem mit dem Marktstart der dritten Apple-Watch-Generation zu rechnen ist. Wahrscheinlich bleibt Quanta Hauptfertiger mit dem exklusiven Auftrag für die dritte Generation, während Compal einen großen Teil der dann älteren Apple Watches übernimmt. Der Ausdruck »Apple Watch und Apple Watch Series 2« impliziert außerdem, dass die Series 1 auch am Ende des Jahres noch im Angebot verbleibt, womit das Portfolio parallel die Serien 1 bis 3 beinhalten würde. Als Gründe für die Diversifizierung der Zulieferer nennt EDN die Preissetzungsmacht von Quanta als einzigem Anbieter sowie die optimistischen Absatzerwartungen für die Apple Watch in diesem Jahr.