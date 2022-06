Gurman zur neuen Apple Watch, der Rückkehr des HomePods – und zu weiteren Produkten

S8-Chip für Apple Watch Series 8 und SE 2

Größerer HomePod kommt zurück, Apple TV erhält A14

Apple-Headset und iPad Pro mit M2, neue iPads mit größerem Display

Der Bloomberg-Journalist Mark Gurman versorgt die Öffentlichkeit regelmäßig mit neuen Entwicklungen und spannenden Details zu kommenden Produkten aus dem Apple-Kosmos. Das geschieht unter anderem über seinen Newsletter, dessen letzte Ausgabe über die kommenden Macs mit M2-Chip informiert (siehe hier ). Allerdings geht der Journalist noch auf weitere Hardware ein: So äußert sich Gurman zur Apple Watch Series 8, zum neuen SE-Modell der Uhr sowie einem neuen HomePod. Auch für das Apple TV 4K stehe ein Nachfolger an.Wer auf eine deutlich schnellere Apple Watch Series 8 gehofft hatte, wird wohl enttäuscht: Gurman zufolge verbaut Cupertino im kommenden Flaggschiff-Modell zwar einen neuen Chip namens S8, dieser weise aber dieselben Spezifikationen wie der S7 auf – welcher wiederum dem S6 der Series 6 gleicht. Erst im nächsten Jahr schöpfe das Unternehmen aus dem Vollen und spendiere dem Spitzenmodell einen gänzlich neuen Prozessor. Die Series 3 verschwinde im Herbst vermutlich aus dem Portfolio – angesichts des fehlenden Software-Supports von watchOS 9 erscheint diese Einschätzung mehr als plausibel (siehe hier ). Als preislich attraktiver Einstieg fungiere dann wohl die aktuelle Baureihe der Apple Watch SE. Diese erhalte wohl ebenfalls einen Nachfolger, welche mit dem S8-Chip ausgestattet sein soll.Apropos S8: Gurman zufolge komme der Chip auch im neuen HomePod zum Einsatz, welcher nächstes Jahr auf den Markt kommen soll. Dieser firmiere unter dem Codenamen B620 und orientiere sich in puncto Größe und Klangqualität am ersten von Apple veröffentlichten HomePod – jenes Modell, dessen Produktion der Konzern vor einem Jahr eingestellt hat. Das Gerät erhalte ein aktualisiertes Display und möglicherweise gar Multi-Touch-Funktionen.Auch das Apple TV erhalte ein Update: Das kommende Modell mit dem Codenamen J255 sei mit dem aus dem iPhone 12 bekannten A14-Chip und einem weiteren Gigabyte RAM ausgestattet. Das Unternehmen wolle das Gerät so besser für Spiele rüsten.Weitere Prognosen betreffen unter anderem das Mixed-Reality-Headset: Gurman hält es für denkbar, dass das Gerät über einen M2-Chip und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher verfügen werde. Außerdem rechnet der Journalist mit einer neuen Generation der AirPods Pro 2 in diesem Jahr, iPad-Pro-Modellen mit M2-Prozessor sowie ein iPad ohne Namenszusatz mit A14. Gurman bekräftigt zudem, dass Cupertino in den nächsten zwei Jahren ein iPad mit einem 14 bis 15 Zoll großen Bildschirm veröffentlicht.