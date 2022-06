Gurman: iPad Pro M2 kommt noch in diesem Herbst auf den Markt

Apple schraubt wohl erst 2023 an der Displaygröße

iPad Pro M2: Wireless Charging und bessere Kamera

Die aktuelle Generation des iPad Pro brachte Apple im April 2021 auf den Markt. Das Unternehmen schraubte an verschiedenen Stellen, um die Hardware des Tablets auf Vordermann zu bringen: Der USB-C-Anschluss ist nun auch mit Thunderbolt 4 kompatibel, die Frontkamera unterstützt den Folgemodus „Center Stage“ und es stehen Varianten mit einer Speicherkapazität von bis zu zwei Terabyte zur Verfügung. Zu den Highlights zählt aber neben dem Mini-LED-Panel für das 12,9 Zoll große Modell der M1-Chip: Erstmals verbaut Apple in einem Tablet jenen Prozessor, der bis dahin lediglich im Mac seinen Dienst verrichtete. Die nächste Generation lässt wohl nicht mehr lange auf sich warten: Apple scheint den Nachfolger für das High-End-Tablet noch in diesem Herbst zu präsentieren.Stellt Cupertino im nächsten Jahr ein Tablet mit einem 14 oder 15 Zoll großen Panel vor? Bloomberg-Journalist Mark Gurman wies vor etwa einem Jahr auf derartige Pläne Apples hin, der Display-Experte Ross Young bestätigte dies in einem Tweet : Vermutlich veröffentliche das Unternehmen Anfang 2023 ein iPad Pro mit einem Mini-LED-Bildschirm, der eine Größe von 14.1 Zoll aufweist. Youngs Aussagen lösten allerdings auch Ernüchterung aus: So rechneten manche Nutzer damit, in diesem Jahr kein aktualisiertes iPad Pro mehr zu sehen. Dabei handelt es sich jedoch möglicherweise um einen Trugschluss: Gurman geht davon aus, dass Apple im September oder Oktober eine neue Baureihe des iPad Pro vorstellen werde.In der neuesten Ausgabe seines „Power On“-Newsletters geht es unter anderem um das in diesem Herbst erscheinende iPad Pro. Gurman erklärt, sich auf das Gerät zu freuen – und kann sich einen Seitenhieb auf Apple nicht verkneifen: Sein iPad Pro (2020) mit A12Z-Chip zeige bereits sein Alter, da es die neuen Multitasking-Features nicht mehr unterstütze. Gurman spielt auf „Stage Manager“ an, welches iPads mit M1-Chips vorbehalten bleibt und Apples unter Rechtfertigungsdruck bringt. Er habe iPadOS 16 auf seinem Tablet installiert, allerdings kaum Neues finden können. Für das kommende iPad Pro rechnet er mit dem M2-Prozessor und einem Upgrade des Kamerasystems. Einmal mehr bekräftigt der Leaker zudem, dass die kommende Generation in der Lage sei, kabellos aufgeladen zu werden. Zur Displaygröße äußert sich Gurman hingegen nicht: So ist es denkbar, dass Apple im Herbst lediglich eine aktualisierte Version des iPad Pro 11" präsentiert.