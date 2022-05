Gurman: iOS 16 mit neuem Lockscreen, macOS mit generalüberholten Systemeinstellungen, neue Nachrichten-App und mehr

iPhone und iPad mit neuem Sperrbildbildschirm, Always-on-Funktion in der Umsetzung

macOS 13: Überarbeitete Systemeinstellungen

watchOS 9 mit verbesserter Navigation, Nachrichten-App nähert sich Sozialen Netzwerken an

Eine Woche vor Apples Entwicklerkonferenz WWDC beschäftigt sich der Bloomberg-Journalist Mark Gurman in dessen „Power On“-Newsletter noch einmal ausführlich mit den zu erwartenden Software-Neuerungen. Die kommenden Updates seien seiner Ansicht nach „ziemlich bedeutsam“. Tatsächlich scheinen sich einige der Hinweise der vergangenen Wochen zu bestätigen: So feile Apple tatsächlich an einem leistungsstarken Fenster-Management für das iPad sowie einem Always-on-Display für das iPhone 14 Pro (Max). Auch bei den anderen Betriebssystemen scheint sich einiges zu tun, wenngleich das Unternehmen das volle Potenzial der Health-App ungenutzt lässt.Der Lockscreen auf dem iPhone und iPad steht nicht gerade im Ruf, Apples Innovationskraft widerzuspiegeln: Die Konfigurationsmöglichkeiten halten sich in engen Grenzen, die Schnellzugriffe erschöpfen sich auf das Aktivieren der Kamera und der Taschenlampe-Funktion. Gurman zufolge wolle der Konzern dem Sperrbildschirm „größere Verbesserungen“ spendieren: Apple arbeite an Hintergrundbildern für den Lockscreen, welche mit Funktionen ähnlich wie Widgets aufwarteten. Ferner lege iOS 16 das Fundament für ein Always-on-Display. Die Umsetzung lässt womöglich nicht mehr allzu lange auf sich warten: Laut Ross Young, CEO von Display Supply Chain Consultants, hält das Feature wohl beim iPhone 14 Pro und Pro Max Einzug (siehe hier ).Außerdem tauchten zuletzt Hinweise auf einen ausgefeilteren Multitasking-Modus für das iPad auf, um möglicherweise mehrere Fenster auf dem Bildschirm frei zu positionieren. Auch Gurman rechnet mit deutlichen Veränderungen in dieser Sache.Zu macOS 13 ist bislang noch nicht viel nach außen gedrungen, dem Leaker Majin Bu zufolge gehe die kommende Version mit beträchtlichen Veränderungen an Time Machine einher. Backups für den Mac könnten erstmals auch in die iCloud eingebunden werden. Gurman geht darauf nicht ein, weist allerdings auf eine generalüberholte App der Systemeinstellungen hin, die sich mehr an iOS orientieren soll. Der Anwender sei künftig dazu in der Lage, Konfigurationen gezielt für einzelne Anwendungen vorzunehmen. Auch andere Default-Apps würden ein neues Design erhalten.Bei watchOS 9 sowie tvOS 16 bleibt der Journalist etwas vage: Die Apple Watch erhalte dank des Software-Upgrades bedeutsame Verbesserungen im Alltag und für die Navigation. Das Betriebssystem für das Apple TV sorge für eine bessere Anbindung an Smart-Home-Features.Die Features der Nachrichten-App baue das Unternehmen weiter aus, sodass diese einem Sozialen Netzwerk ähnlicher werde – das treffe vor allem auf Sprachnachrichten zu. Zweischneidig sind die Informationen zur Health-App: Viele neue Features seien auf dem Weg, allerdings bleibe die Anwendung auch weiterhin nur iPhone-Nutzern vorbehalten. Gurman rechnet nicht mit einer Integration der App in iPadOS 16 oder macOS 13.