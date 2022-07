Gurman: Apple Watch Series 8 könnte Fieber erkennen – Update der AirPods Pro weniger aufregend

Gurman: Apple Watch Series 8 mit neuem Gesundheitsfeature

AirPods Pro 2 ohne neue Gesundheitsfeatures

Nachdem die Apple Watch Series 7 nicht gerade mit einer Vielzahl an neuen Features glänzte, haben nun viele Nutzer die Hoffnung, dass das kommende Flaggschiffmodell mit einigen spannenden Funktionen aufwartet. Der Bloomberg-Journalist Mark Gurman befeuert nun in seinem „Power On“-Newsletter einschlägige Gerüchte. Seine Ausführungen zu den kommenden AirPods Pro der zweiten Generation sind hingegen ernüchternd: Die In-Ears dürften weitgehend auf Gesundheitsfeatures verzichten, wenn sich in letzter Zeit die Berichte zu verbauten Herzfrequenz- und Körpertemperatursensoren häuften.Die große Begeisterung bei der Vorstellung der Apple Watch Series 7 blieb aus: Apple feilte zwar ein wenig am Design und spendierte dem Gerät eine Schnellladefunktion sowie einige kleinere und durchaus praktische Neuerungen, so manche Nutzer hatten jedoch im Vorfeld mehr von dem US-Konzern erwartet. Diese kommen womöglich bei der Series 8 auf ihre Kosten: Gurman zufolge ist die neue Baureihe wohl dazu in der Lage, die Körpertemperatur zu erfassen. Allerdings werde diese nicht auf Wunsch des Nutzers angezeigt: Vielmehr spucke das Gerät eine Warnung aus, wenn der Träger Fieber hat. Gurman rechnet damit, dass diese Funktion sowohl bei der Standard- als auch bei einer gesonderten „Rugged“-Ausführung für Sportler Verwendung findet. Außerdem hält er hellere Displays in den höherwertigen Modellen der Series 8 für denkbar.Während Apples kommende Smartwatch vermutlich die Körpertemperatur erkennen kann, gehen die AirPods Pro 2 hingegen wohl leer aus: Gurman greift die Gerüchte zu den geplanten In-Ears auf, mit deren Release noch in diesem Jahr gerechnet wird. Zuletzt tauchten Berichte auf, die nahelegten, dass die AirPods Pro 2 nicht vor der Erfassung der Körpertemperatur und der Herzfrequenz Halt machen würden. Der Journalist erklärt in seinem Newsletter, dass beide Features von Apple erforscht werden und diese tatsächlich irgendwann Marktreife erlangen würden – für das 2022 erscheinende Modell seien die Funktionen indes unwahrscheinlich.