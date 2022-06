Apple Watch Series 8 soll neuartigen Stromsparmodus erhalten

Gurman: Umsetzung des Energiesparmodus bis Ende des Jahres

Stromsparmodus bietet mehr Möglichkeiten als die Gangreserve

Auf dem iPhone zählt der Stromsparmodus zu jenen Features, die Nutzer bereits seit iOS 9 verwenden können. Mittlerweile hält die Funktion in immer mehr Geräten Einzug: Apple legte etwa beim iPad nach und implementierte einen solchen Modus auch in macOS Monterey, wenngleich er auf dem Mac etwas anders funktioniert und stets in den Systemeinstellungen aktiviert werden muss – eine entsprechende Warnmeldung, wie das etwas beim iPhone üblich ist, entfällt bei den Apple-Rechnern (siehe hier ). Auf der Apple Watch suchen Anwender einen Energiesparmodus bislang vergebens. Das könnte sich beim kommenden Spitzenmodell der Uhr ändern.Wer Apples Stromsparmodus auf dem iPhone aktiviert, muss sich zeitweilig von einigen Features verabschieden: So verschwinden manche visuelle Effekte, Hintergrundaktualisierungen von Anwendungen werden angehalten und die Displayhelligkeit verringert sich. Die E-Mail-App ruft neue Nachrichten nicht mehr automatisch ab, automatische Downloads finden nicht statt und der Nutzer muss den Upload von Fotos in die iCloud-Mediathek manuell anstoßen. Laut dem Bloomberg-Journalisten Mark Gurman macht ein solches Feature bald auch vor der Apple Watch nicht länger Halt: In seinem aktuellen Newsletter erklärt er, dass Apple eine solche Funktion noch bis Ende des Jahres für die hauseigene Smartwatch umsetzen möchte.Unklar ist hingegen, ob neben der Apple Watch Series 8 auch andere Modelle wie die aktuelle Baureihe zum Zug kommen. Allerdings findet sich keine Möglichkeit zur Aktivierung eines Stromsparmodus in der Beta von watchOS 9: Vermutlich handelt es sich tatsächlich um ein exklusives Feature des kommenden Flaggschiffgeräts. Mit der als „Gangreserve“ bekannten Funktion hat dieser Modus übrigens wenig gemein: Erstere sorgt weitgehend dafür, dass die Apple Watch nur noch die Uhrzeit anzeigt. Ein echter Stromsparmodus soll früheren Aussagen Gurmans zufolge hingegen analog zum iPhone funktionieren – und die Bedienung von Apps unter eingeschränktem Energieverbrauch weiter erlauben.