"Nutzerinteresse am iPhone bricht ein" – ein Blick auf die These und auf unsere eigenen Zahlen

Zum Vergleich: Die iPhone-Peaks auf MacTechNews

Die iPhone-Charts nach MTN-Zugriffen

Eine kurze Meldung der BusinessWeek sorgt momentan für Diskussionen. Mit der Überschrift "Das iPhone-Interesse schwindet" versehen, greift das Magazin auf Verlaufsdaten von Google zurück . Die "Google Trends" geben normalerweise einen recht guten Einblick, welche Themen die Nutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr bewegten. Beispielsweise sorgen Großereignisse, Skandale, Naturkatastrophen oder auch Wahlen für kurzzeitige Ausschläge nach oben. Gleichzeitig lässt sich aber auch ermitteln, wie hoch das länger anhaltende Interesse an Produkten ist. Der genannte Artikel hat daher Google Trends zum Stichwort "iPhone" unter die Lupe genommen und kam zum Erkenntnis: Seit Jahren sinken die Werte.Die meisten Suchanfragen rund um das iPhone wurden im Herbst des Jahres 2012 ermittelt, als Apple das iPhone 5 auf den Markt brachte. Damals erfolgte die Umstellung von vergleichsweise kleinen Displays auf halbwegs marktübliche Größen. Gibt man diesem "iPhone Peak" einen Referenzwert von 100, so war das Interesse rund viermal höher als zur Markteinführung der ersten iPhone-Generation im Sommer 2007 (25). Im September/Oktober 2011 und 2013 liegt der Indexwert je bei 75 (iPhone 4s, iPhone 5s), zur Vorstellung des iPhone 6 schnellte er noch einmal auf 90 nach oben. Die letzten beiden iPhone-Reihen brachten es dann jedoch mit nur noch halb so vielen Suchanfragen auf wesentlich schwächere Werte.Ob man allerdings Suchaktivität via Google mit tatsächlichem Produktinteresse gleichsetzen kann, sei einmal dahingestellt. Die Verkaufszahlen sprechen eine andere Sprache und übertreffen die Werte des Jahres 2012 ganz erheblich. Möglicherweise gibt es einfach nicht mehr so viele grundsätzliche Fragen – oder die Nutzer wissen, wo sie gezielt nach Informationen suchen können.Zuletzt noch einen Blick auf den iPhone-Peak gemäß unserer Zugriffszahlen, die natürlich ebenso wenig auf Verkaufszahlen schließen lassen: Beim iPhone 6 (2014) gab es die höchste Seitenaktivität, wohingegen MacTechNews-Leser sehr verhalten auf das iPhone 5 (2012) reagierten. Nahezu bedeutungslos waren gemäß der Zugriffsstatistiken iPhone SE und iPhone 7, die beide mit kaum messbaren Ausschlägen den letzten Platz einnehmen.1) iPhone 62) iPhone 6s3) iPhone 5s und 5c4) iPhone Xs und iPhone XR5) iPhone X und iPhone 8