Großer Ausbau: Apple investiert eine Milliarde Euro in München

In den letzten Jahren war deutlich zu erkennen, dass Apple Abstand vom langjährigen Ansatz genommen hat, alle Entwicklung so nah wie möglich am Hauptquartier in Cupertino erfolgen zu lassen. Stattdessen lautet die Marschrichtung nun, sich dort anzusiedeln, wo es bereits viele Experten gibt. Weltweit entstanden zahlreiche Entwicklungszentren, eines davon auch in München. Wie Apple jetzt bekannt gab, wird das Unternehmen mehr als eine Milliarde Euro in das dortige "Europäische Zentrum für Chip-Design" investieren. Momentan sind bereits rund 1500 Apple-Ingenieure in München beschäftigt, allerdings möchte Apple die Aktivitäten deutlich ausbauen.Sehr offen spricht Apple in der Ankündigung darüber, an welchen Projekten im Münchner Zentrum geforscht wird. Bislang ging es vorrangig um "Power Management Design", also um jene Chips, die dafür sorgen sollen, dass iPhones und Macs möglichst energieeffizient arbeiten. Außerdem forschte Apple an Prozessoren und drahtlosen Technologien – vor allem letzteres steht nun aber vor einer großen Ausweitung. Wie es heißt, investiere Apple in "5G und die drahtlosen Technologien der Zukunft". Die erwähnte Investitionssumme von einer Milliarde Euro soll über einen Zeitraum von drei Jahren fließen.In der Pressemitteilung wird Tim Cook mit folgenden Worten zitiert: "Ich könnte nicht gespannter sein auf das, was unsere Ingenieurteams in München noch alles entdecken werden – von der Erforschung neuer Möglichkeiten in der 5G-Technologie bis hin zu einer neuen Generation von Technologien, die noch mehr Leistung, Geschwindigkeit und Konnektivität ermöglichen werden. München ist seit vier Jahrzehnten ein Zuhause für Apple und wir sind der Stadt und Deutschland dankbar für das gemeinsam Erreichte und freuen uns auf den Weg, der vor uns liegt."Der neue Münchner Standort ist übrigens in der Karlstraße gelegen, also in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs. Bis Ende 2022 sollen die Anlagen bezugsfähig sein – und wie für Apples Büros üblich, komplette mit erneuerbaren Energien betrieben werden. In ganz Deutschland beschäftigt Apple übrigens derzeit rund 4000 Mitarbeiter.