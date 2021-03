iPhone-Besitzer bleiben Apple treu: Umfrage klärt über Gründe auf

iPhone-Besitzer halten Apple die Treue



Hohe Zufriedenheit mit Apple – und enge Anbindung an das Ökosystem



Apple rühmte sich in der Vergangenheit immer wieder ob der besonders loyalen Kundschaft: Diese schätze den guten Service des Unternehmens, das reibungslose Funktionieren der Software und die hohe Verarbeitungsqualität der Geräte. Eine neue Untersuchung wirft einen Blick auf die Markentreue bei Besitzern von Smartphones – und findet Apples frühere Ergebnisse bestätigt: Die wenigsten iPhone-Anwender sind gewillt, auf ein Gerät eines anderen Herstellers – und damit auch auf ein anderes Betriebssystem – umzusteigen.Eine von SellCell unter mehr als 5.000 in den USA beheimateten Smartphone-Besitzern durchgeführte Umfrage wartet mit interessanten Erkenntnissen auf: Knapp 92 Prozent der iPhone-Anwender möchte auch zukünftig zu einem Telefon von Apple greifen – ein absoluter Spitzenwert, der bei der Konkurrenz weit niedriger ausfällt: So sind es bei Nutzern eines Samsung-Smartphones 74 Prozent, die der Marke weiterhin die Stange halten möchten. LG und Motorola scheinen ihre Kunden hingegen nicht so recht zu überzeugen: Nur 37,4 beziehungsweise 29 Prozent der Anwender behaupten, ein weiteres Mal ein Smartphone des jeweiligen Unternehmens kaufen zu wollen.SellCell interessierte sich auch für die Gründe, die gegen einen Umstieg auf ein anderes Gerät sprechen: 45 Prozent der iPhone-Besitzer sind schlichtweg von ihrem Smartphone überzeugt und sehen sich daher nicht veranlasst, zur Konkurrenz zu greifen. Apples Ökosystem spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle: Etwa jeder Fünfte nennt die Verzahnung von Apple-Diensten als Ausschlusskriterium für einen Wechsel. In eine ähnliche Kerbe schlagen jene Nutzer, denen der Umstieg auf Android zu viel Mühe bereiten würde (16 Prozent). Wechselwillige schielen vor allem auf Samsung und Google: Mit 46 beziehungsweise 35 Prozent rangieren die Smartphones der beiden Unternehmen hoch in der Gunst dieser Gruppe.Wer sich zu den 8,1 Prozent der iPhone-Besitzer zählt, die auf ein Konkurrenzprodukt umsteigen möchten, tut das meist aus zwei Gründen: 64,4 Prozent der Wechselwilligen ziehen das Design oder ein besseres technologisches Feature eines anderes Smartphones vor.