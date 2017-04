Google Maps für iOS plant Route im Sperrbildschirm

Mit einer neuen iOS-Version von Google Maps hält eine praktische Funktion auf iPhone und iPad Einzug. Durch die neue Version 4.30.0 (zur App: ) lässt sich dank eines neuen Routenplaner-Widgets direkt im Sperrbildschirm die Streckenplanung durchführen. Damit ist für die Streckennavigation nicht mehr unbedingt eine Entsperrung des Gerätes notwendig.Eine andere sinnvolle Neuerung betrifft das Teilen des Standorts. Dies lässt sich in der Nachrichten-App von iOS 10 nun mit dem neuen iMessage-Widget von Google Maps durchführen. So muss der Nutzer in diesem Fall die Nachrichten-App nicht mehr verlassen, sondern kann direkt im Chat den Standort weitergeben.Darüber hinaus enthält die neue Version auch kleinere Fehlerbehebungen, auf die Google aber in der Beschreibung nicht detailliert eingeht. Das kostenlose Google Maps setzt mindestens iOS 8.0 voraus, wobei einige Funktionen entweder ein neueres iOS-System oder die Anmeldung mit einem Google-Konten erfordern. Die App ist 125 MB groß, wobei der Speicherverbrauch durch Kartenausschnitte für die Offline-Verwendung noch ansteigen kann.