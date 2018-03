Google Lens: Bildanalyse-Tool bald auch auf iPhone und iPad

Lens erkennt Fotoinhalte und gibt passende Informationen

Googles mobiler Bilderkennungsdienst Lens ist bald auch auf iPhones und iPads verfügbar sein. Der Suchmaschinen-Riese kündigte an, Lens in die hauseigene iOS-Version von Google Fotos (Store: ) zu integrieren.Das Feature lässt sich über das kleine Lupen-Icon unterhalb von einzelnen Bildern aktivieren. Wer die Funktion verwenden möchte, muss sich unter Umständen noch etwas gedulden. Das Feature wird Google-typisch nicht für alle Nutzer sofort verfügbar sein, sondern in den nächsten Wochen schrittweise an Anwender der Fotos-App verteilt.Google Lens ist eine Erweiterung der Google-Suche für Bildinhalte. Das Foto-Tool analysiert Bilder und bietet dazu passende Informationen sowie Aktionen an. Erkennt Lens zum Beispiel Telefonnummern oder Adressen, schlägt der Dienst Wegbeschreibungen vor und erstellt auf Nutzerwunsch entsprechende Visitenkarten.Bei Büchern zeigt Lens Rezensionen und andere Details an. Auch zu Sehenswürdigkeiten, Museen, bestimmten Gebäuden oder sogar Pflanzen sowie Tieren gibt es Zusatzinformationen.Google setzt für Lens die aktuelle Fotos-Version 3.15.0 voraus (Store: ). Für ältere Varianten ist der Dienst nicht verfügbar.