Google I/O: Android P setzt auf Wischgesten, Google Assistant kann telefonieren

Android P mit Fokus auf Wischgesten

Neue Features für Gmail, Google Fotos und Assistant

Google hat auf der hauseigenen Entwicklermesse I/O in Mountain View (Kalifornien) die Software-Agenda für 2018 bekanntgegeben. Zu den wichtigsten Veranstaltungsthemen zählten die kommende Version des iOS-Konkurrenten Android und größere Funktionserweiterungen des Google Assistant.Die neue Android-Version „P“, die Google voraussichtlich im Herbst veröffentlichen wird, konzentriert sich laut des Unternehmens auf drei Bereiche: Einfachheit, Intelligenz und digitales Wohlbefinden. Die auffälligste Neuerung ist der Fokus auf Wischgesten, die an die iOS-Funktionsweise des iPhone X erinnern. Statt über die drei von Android altbekannten Software-Touchbuttons im unteren Bereich des User Interface sollen Nutzer in der neuen Version des Betriebssystems vorrangig via Wischgeste ans Ziel gelangen.Ein einzelner Wisch vom unteren Display-Bereich nach oben etwa zeigt die offenen Anwendungen. Die Geste funktioniert sowohl vom Homescreen aus als auch innerhalb einer App. Per Swipe nach links oder rechts können Anwender durch alle offenen Programme scrollen. Ein zweiter Wisch nach oben öffnet den App-Launcher, der alle installierten Anwendungen enthält.Android P bietet zudem neue Features für den Gesundheits-Bereich. Eine Dashboard-Ansicht veranschaulicht Anwendern, wie viel Zeit sie täglich damit verbringen, ihr Android-Smartphone und die einzelnen Anwendungen darauf zu nutzen. Timer ermöglichen es, die Nutzungszeit für bestimmte Apps einzuschränken. Sobald die eingetragene Zeit abgelaufen ist, graut Android das jeweilige Programm-Icon aus und ermöglicht den Zugriff erst wieder am nächsten Tag.Passend dazu gibt es die Funktion „Wind Down“, die das Ablenkpotenzial des Smartphones vor dem Zubettgehen minimieren soll. Stellt der Nutzer Wind Down zum Beispiel auf 23 Uhr, erscheint die Android-UI ab diesem Zeitpunkt nur noch in Grautönen. So soll die Smartphone-Nutzung unattraktiv werden.Die Entwickler-API „Slices“ ermöglicht es Drittanbietern, Funktionsbuttons und Infoboxen ihrer Anwendungen in diverse Bereiche der Android-UI zu integrieren. Sucht der Nutzer zum Beispiel im Browser nach dem Transport-Anbieter Lyft, zeigen App-„Slices“ den Preis für die Fahrt an. Der Kunde kann die Dienstleistung zudem via Slice buchen, ohne die App öffnen zu müssen.Google Fotos erhält im Laufe der nächsten Monate mehrere zusätzliche Features. Erscheint auf einem Bild beispielsweise ein Google bekanntes Gesicht, schlägt die App vor, das Foto an die abgebildete Person zu schicken. Nutzer können darüber hinaus die Hintergrundfarbe auf Fotos entfernen und ein Schwarzweiß-Bild automatisch kolorieren lassen.Gmail wird künftig über die Funktion „Smart Compose“ komplette Sätze vorschlagen, um Anwendern die Zeit des Tippens zu sparen.Googles auf Machine Learning und Künstliche Intelligenz setzender Assistant wird in Zukunft noch intelligenter. Das Kommando „Ok Google“ ist nicht mehr für jede Anfrage nötig. Es reicht, den Ausdruck einmal auszusprechen. Danach können Anwender mehrere Anfragen hintereinander stellen, ohne jedes Mal erneut „OK Google“ sagen zu müssen.Google Duplex ermöglicht es dem Assistant sogar, eigenständig Telefongespräche zu führen. Google demonstrierte das Feature via Anruf zu einem Friseurgeschäft. Der Assistant vereinbarte im Dialog mit der Angestellten des Ladens einen Termin für den nächsten Haarschnitt des Nutzers.