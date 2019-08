Globaler Smartphone-Markt: iPhone-Abschwung setzt sich fort, Huawei und Samsung legen zu

Apples Marktanteil sinkt auf 10,5 Prozent



Quelle: Gartner

Samsung verzeichnet wieder Zuwächse

Huawei legt kräftig zu

Xiaomi und Oppo stagnieren

Weltweit gingen von April bis Juni 2019 knapp 368 Millionen Smartphones über die Ladentheken, im zweiten Quartal des Vorjahres waren es noch gut 374 Millionen. Allerdings trifft der Rückgang nicht alle Hersteller: Während Huawei und Samsung den Absatz steigern konnten, musste Apple Federn lassen und einen Rückgang der iPhone-Verkäufe um 13,8 Prozent hinnehmen.Der Anteil des iPhone-Konzerns am weltweiten Smartphone-Markt sank dadurch einer aktuellen Analyse von Gartner zufolge auf 10,5 Prozent. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte er noch 11,9 Prozent betragen. Einer der Gründe für den Rückgang sei, dass die technische Entwicklung sich verlangsamt habe, sagt Anshul Gupta, Senior Research Director des Marktforschungsunternehmens. Viele iPhone-Besitzer sähen daher keinen Anlass, neue Geräte zu kaufen.Samsung hingegen arbeitet sich langsam aus dem Tal der Tränen heraus. Nach sechs aufeinanderfolgenden Quartalen mit rückläufigen Absatzzahlen verzeichnete das Unternehmen von April bis Juni erstmals wieder Zuwächse. Der südkoreanische Konzern konnte gut 75 Millionen Smartphones verkaufen, 3,8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Marktanteil stieg von 19,3 Prozent im zweiten Quartal 2018 auf jetzt 20,4 Prozent. Allerdings sank die Nachfrage nach dem Flaggschiff Galaxy S10, Gartner rechnet daher damit, dass sich Samsungs Absatzwachstum im restlichen Jahresverlauf abschwächen wird.Kräftig zulegen konnte Huawei. Das chinesische Unternehmen setzte zwar außerhalb seines Heimatlands wegen der Unsicherheiten angesichts drohender Exportbeschränkungen seitens der USA weniger Geräte ab, das wurde jedoch durch die Verkäufe in China mehr als kompensiert. Insgesamt verkaufte der Konzern im zweiten Quartal 2019 mehr als 58 Millionen Smartphones. Verglichen mit den knapp 50 Millionen abgesetzten Geräten im gleichen Zeitraum des Vorjahres ist das ein Zuwachs von 16,5 Prozent. Der Marktanteil stieg von 13,3 auf 15,8 Prozent.Wenig Bewegung gab es bei Xiaomi und Oppo. Beide Unternehmen verkauften annähern so viele Smartphones wie im zweiten Quartal 2018, auch die weltweiten Marktanteile blieben mit 9,0 beziehungsweise 7,6 Prozent nahezu gleich. Alle anderen Hersteller zusammen konnten knapp 135 Millionen Mobiltelefone absetzen, was einen Anteil von gut 37 Prozent am globalen Gesamtmarkt ausmacht. Gartner rechnet damit, dass die moderate weltweite Absatzschwäche weiter anhält, insgesamt dürften dem Marktforschungsunternehmen zufolge in diesem Jahr rund 1,5 Milliarden Smartphones verkauft werden.