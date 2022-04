Gewinnerbilder gekürt: Apples "Shot on iPhone Macro Challenge" ist vorbei

Jury wählte aus großer Menge an Fotos aus

Weltweite Sichtbarkeit garantiert

Es gibt verschiedene Foto-Wettbewerbe, die sich ganz gezielt mit Smartphone- bzw. mit iPhone-Fotografie befassen. Gut bekannt sind beispielsweise die iPhone Photography Awards (IPPA), welche schon im ersten Jahr der iPhone-Ära die besten Fotos kürten. Auch von Apple selbst gibt es ein bis zwei "Photo Challenges" pro Jahr, deren Bilder es auf internationale Werbegrafiken bringen können. Ende Januar hatte das Unternehmen dazu aufgerufen, die besten Makro-Aufnahmen einzusenden und durch Apples Jury begutachten zu lassen. Die Fotos mussten allerdings zwingend mit einem iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max aufgenommen werden, andere Smartphones oder gar Kameras waren nicht zugelassen. Es handelte sich stattdessen um eine Aktion, um für die aktuelle iPhone-Generation zu werben.Zweieinhalb Monate später ist jetzt auch bekannt, wer es im Foto-Finale auf die vorderen Plätze schaffte. Zehn Gewinner wählte Apple aus der Masse eingereichter Beiträge aus, die Gewinner stammen aus China, Ungarn, Indien, Italien, Spanien, Thailand sowie den USA. Für die Jury bestimmt hatte Apple internationale Experten, Stimmen gaben demnach die folgenden Personen ab: Anand Varma, Apeksha Maker, Peter McKinnon, Paddy Chao, Yik Keat Lee, Arem Duplessis, Billy Sorrentino, Della Huff, Kaiann Drance und Pamela Chen. Zu den besten Fotos zählten unter anderem folgende Aufnahmen:Wie üblich haben die Gewinner gute Chancen, ihre Werke an Flughäfen oder anderen großflächigen Werbetafeln bestaunen zu dürfen. Lange Zeit war es übrigens so, dass Apple keine Preisgelder bezahlte und die Grafiken ohne Vergütung verwenden durfte. Nachdem es 2019 verstärkt Protest gab, warum ein derart reiches Unternehmen auf derlei Verhalten angewiesen sei, änderte Apple die Regeln. Wie viel man als Fotograf fortan bekommt, ist hingegen nicht bekannt – dennoch besteht der Preis nicht mehr nur in weltweiter Sichtbarkeit.