App Store stellt den Play Store einmal mehr in den Schatten – Umsatz boomt

Hohes Wachstum für App Store und Play Store

TikTok am umsatzstärksten

Honor of Kings

Pokémon Go

Telegram mit einer Milliarde Downloads

Auch wenn Apple neue iPhones mit immer mehr vorinstallierten Apps ausliefert und viele Anwendungen kostenfrei zur Verfügung stellt: Nutzer statten ihre Geräte in aller Regel mit vielen weiteren Applikationen aus. Für iOS-Entwickler sind das gute Nachrichten, denn allzu knauserig sind Besitzer eines iPhones nicht, wie neue Daten des Marktforschungsunternehmen Sensor Tower belegen: Einmal mehr weist der App Store Rekordeinnahmen auf. Googles Play Store verzeichnet zwar ein hohes Wachstum, die Umsatzzahlen liegen aber weit hinter Apples Plattform.Sensor Tower legt neue Zahlen für das erste Halbjahr 2021 vor. Diese zeigen, dass die Ausgaben für Apps im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich zugenommen haben: Googles Play Store und Apples App Store erwirtschafteten insgesamt 64,9 Milliarden US-Dollar (2020: 52 Milliarden). Das Wachstum kann sich bei beiden Plattformen sehen lassen: Bei Android beträgt es 30 Prozent, iOS wartet mit 22,05 Prozent auf. Allerdings sind die Umsätze sehr ungleich verteilt. Während Apples Plattform 41,5 Milliarden Dollar erzielt, sind es im Play Store lediglich 23,4 Milliarden.Auf die Zugpferde der umsatzstärksten Anwendungen geht die Studie ebenfalls ein: Die Videoportale TikTok und YouTube führen diese an, gefolgt von der Dating-App Tinder. Auch Streaming-Plattformen wie Disney+ und Netflix generieren hohe Umsätze. TikTok rangiert auch auf Platz eins der Liste nach Download-Zahlen, auf welcher sich mit Facebook, Instagram und WhatsApp keine großen Überraschungen befinden.Auf Spiele geht Sensor Tower traditionell noch einmal gesondert ein. Die Cashcowsorgt für die meisten Einnahmen, weiterhin in den Top Ten zu finden ist– das Augmented-Reality-Spiel konnte 2019 Rekordumsätze erzielen (siehe hier ).Einen Meilenstein konnte übrigens Telegram erreichen: Die Download-Zahlen des Messengers durchbrachen weltweit die 1-Milliarden-Marke. Das liege TechCrunch zufolge vor allem an der hohen Nachfrage in Indien, Russland sowie Indonesien.