Geschäftszahlen für iPhone 8 und Co. - Apple gibt Termin für nächste Quartalskonferenz bekannt

Das abgelaufene dritte Kalenderquartal - in Apples Geschäftsjahreszählung ist es bereits das vierte Quartal - war wie jedes Jahr von der iPhone-Keynote und der Freigabe der neuen Betriebssysteme für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV geprägt. Außerdem war es das erste Quartal, in dem die neuen Macs und iPads von der WWDC über den gesamten Zeitraum verfügbar waren. Grund genug, gespannt auf Apples vierteljährlichen Bericht über die Quartalszahlen zu sein.Heute verkündete der Konzern, dass die obligatorische Telefonkonferenz mit Pressevertretern am Donnerstag, den 2. November 2017, stattfindet. Ab 2 Uhr mittags Pazifik-Zeit (das entspricht wegen dem uneinheitlichen Wechsel auf Winterzeit 22 Uhr unserer Zeit) läuft eine Live-Übertragung des Berichts von CEO TIm Cook und Finanzchef Luca Maestri, sowie der anschließenden Fragen von Medienvertretern. Natürlich wird Sie auch MacTechNews in Echtzeit auf dem Laufenden halten.Hauptthema wird zweifellos die Performance von iPhone 8 und iPhone 8 Plus sein. Aufgrund der Tatsache, dass viele Hardcore-Fans wohl bis zum Start des iPhone X im November mit der Neuanschaffung eines Apple-Smartphones warten, dürften die Verkaufszahlen diesmal erwartungsgemäß niedriger liegen als bei den Vorjahren. Inwieweit sich dies auf das Gesamtergebnis auswirkt, bleibt abzuwarten. Apples eigene Erwartungen von vor drei Monaten umfassen zwischen 49 und 52 Millionen US-Dollar Umsatz, eine Bruttomarge von 37,5 bis 38 Prozent, Betriebsausgaben zwischen 6,7 und 6,8 Millionen Dollar und eine Steuerquote von 25,5 Prozent.Traditionell informiert Cook uns auf der Konferenz über die genauen Zahlen für Umsatz, Gewinn, sowie Absatz von iPhones, iPads und Macs. Eine gesonderte Aufschlüsselung für Apple Watch oder Apple TV gibt es nicht. Ein weiteres Augenmerk liegt in den letzten Jahren auf dem erwirtschafteten Umsatz der wachsenden Dienste-Sparte rund um App Store, iCloud, Apple Music und Apple Pay.