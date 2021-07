Gerüchte zum iPhone SE 3: Das günstigste 5G-Smartphone auf dem Markt?

Das günstigste 5G-Smartphone auf dem Markt?

Schneller, 5G, sonst keine Änderungen

Preislich wenig Spielraum

Diversen Untersuchungen zufolge hat Apple das iPhone SE sehr geschickt positioniert. Der ungünstigste Fall für die eigenen Umsatzzahlen wäre, wenn massenhaft potenzielle Käufer der teureren iPhone-Serien zur "Special Edition" griffen. Die reinen Verkaufszahlen wären damit ähnlich, Apples Umsätze hingegen nicht. Allerdings zeigte sich, dass Apple vor allem Umsteiger mehrerer Jahre alten Baureihen rekrutiert. Im letzten Sommer sprach eine Studie davon, Apple habe 73 Prozent der Geräte an Nutzer verkauft, die noch ein iPhone 6s oder älter im Einsatz hatten. Demnach schadete das preislich sehr attraktive Modell nur in geringem Maße dem Absatz hochpreisiger Reihen.Für das erste Halbjahr 2022 wird allgemein die dritte Generation des iPhone SE erwartet – welches weiterhin dem Konzept folgen soll, aktuelle Performance, jedoch deutlich weniger Features zu bieten. Auf diese Weise grenzt Apple die Serie wirksam gegenüber den jeweiligen Highend-Smartphones ab, ohne jedoch Leistungs-Abstriche bei der alltäglichen Nutzung machen zu müssen. Wie es in einem neuen Bericht jetzt heißt , sei Apple für kommendes Jahr auf dem Weg, das günstigste 5G-fähige Smartphone auf dem Markt anzubieten. Preiskampf ist normalerweise keine Disziplin, die Cupertino mit großer Entschlossenheit verfolgt, im Falle des SE sieht es aber anders aus.Beim Prozessor gilt der Einsatz des A14 als sicher, ansonsten ändert sich bis auf 5G-Unterstützung angeblich wenig. Weiterhin wird das günstigste iPhone also auf einen Fingerabdruck-Sensor sowie das bekannte Design setzen, welches die Apple-Welt nun schon seit dem iPhone 8 begleitet. Wann genau das iPhone SE 3 auf den Markt kommt, ist natürlich noch nicht bekannt. Allerdings gilt der Zeitraum März/April erneut als recht wahrscheinlich. Zwischen dem ersten und dem zweiten iPhone SE verstrichen vier Jahre, zwischen zweiter und dritter Generation wären es dann hingegen nur zwei.Der Preis des aktuellen iPhone SE liegt bei 399 Dollar bzw. 479 Euro – sollte Apple wirklich mit besonders aggressiven Preisen arbeiten wollen, besteht wenig Spielraum. Erste Billig-Smartphones mit 5G kommen inzwischen unterhalb der Marke von 400 Dollar an. Gleichzeitig dürfte es Apple aber auch nicht möglich sein, den aktuellen Preis spürbar zu senken. Hohe Stückzahlen bringen dem Unternehmen wenig, wenn es dafür kaum noch Gewinnspannen gibt. Somit dürfte das iPhone SE 3 wohl eher den Titel des günstigsten "hochwertigen" 5G-Smartphones einnehmen – anstatt den des billigsten.