Gerüchte über günstiges iPhone mit Touch ID – aber nicht für den internationalen Markt?

Fragwürdige Gerüchte

Sicher kein 2019er Modell

Es gilt als sicher, dass Apple im Herbst drei neue iPhone-Modelle vorstellt, nämlich die direkten Nachfolger des iPhone XR, des iPhone XS sowie des iPhone XS Max. Schon seit Wochen kursieren diverse Renderings und Schemazeichnungen, aus denen hervorgeht, dass sich am Front-Design wenig tut. Allerdings erhalten die Baureihen eine Kamera mehr als zuvor, was mit veränderter rückseitigen Optik einhergeht. Jetzt sind neue Gerüchte aufgetaucht, wonach Apple angeblich noch eine weitere Serie plant, die sich an den asiatischen bzw. chinesischen Markt richtet. Ziel sei es, Kosten zu sparen und eine günstige Serie anbieten zu können. Aus diesem Grund gebe es auch keine Gesichtserkennung, sondern Touch ID, was Apple seit der 2018er Serie in keinem neuen iPhone mehr verwendet. Möglicherweise verbaut Apple eine Lösung, die Touch ID ins Display integriere, so die Meldungen.Aus mehreren Gründen erscheint die Meldung aber fragwürdig. Damit Apple ein Display anbieten kann, das einen Fingerabdruck-Sensor enthält, müssten immense Entwicklungs-Kapazitäten aufgebracht werden. Dies für ein ausschließlich auf China abzielendes iPhone zu stemmen und einen solchen Sensor in keinem anderen iPhone anzubieten, klingt unglaubwürdig. Angesichts der hohen Verlässlichkeit namhafter Gerüchte-Quellen kann man hingegen ausschließen, dass die 2019er iPhones ebenfalls neben Face ID zusätzlich noch Touch ID erhalten.Außerdem lautete Apples Strategie in der Vergangenheit nur höchst selten, Stückzahlen über Profit zu stellen. Einzig die Dienste-Strategie und die Suche nach möglichst vielen Abonnenten können einen solchen Schritt sinnvoll machen – allerdings nicht, wenn dann nur China und nicht der weltweite Markt angesprochen wird. Auch wenn die Meldung momentan auf diversen chinesischen Portalen die Runde macht, halten wir die Angaben daher für unglaubwürdig. Spekulationen, Apple wolle einen SE-Nachfolger mit randlosem Design vorstellen, sind hingegen nicht neu. Allerdings wäre ein solches Gerät sicherlich weltweit verfügbar. Eine Einführung im Herbst kann man ebenfalls ausschließen – wenn, dann wäre eine solche Baureihe eher ein März-Kandidat.