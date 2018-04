Gerücht: iPhones mit Tripple-Kamera auf der Rückseite?

Huawei und die drei Kameras Huawei und die drei Kameras



Mockup: Das iPhone mit Tripple-Kamera Mockup: Das iPhone mit Tripple-Kamera

Das iPhone 7 war Apples erstes iPhone-Modell mit zwei statt einer rückseitigen Kamera. Für den Nutzer brachte dies als sichtbarste Neuerung, optischen Zoom sowie den Tiefen(un)schärfemodus nutzen zu können. Ein wirklich spürbarer Anstieg der Fotoqualität ging damit nicht einher, erst das iPhone 8 sowie das iPhone X machten einen deutlichen Sprung nach vorne. Jetzt sind vage Gerüchte aufgetaucht, wonach entweder die kommende oder die 2019er iPhone-Generation sogar noch eine dritte Kamera erhalten soll. Ähnlich wie Huawei wolle Apple damit die Vielseitigkeit des iPhones als Kamera erweitern. Beim P20 Pro von Huawei gibt es beispielsweise optischen Dreifach-Zoom, der dank Kombination sämtlicher Bildinformationen auch bei fünffacher Vergrößerung noch scharfe Fotos erzeugen kann. Reiner Software-Zoom, also schlichte Skalierung des Bildes, wäre dazu nicht in der Lage.Die aus Taiwan stammenden Economic Daily News könnte Apple in kommenden iPhones ebenfalls fünffachen Zoom anbieten. Allerdings erwähnt die Publikation nicht, ob es wie bei Huawei ebenfalls 3x optisch plus Nachberechnung wird - oder ob ein solches iPhone tatsächlich erstmals auch weit entfernte Objekte in voller Schärfe nah heranholen kann. Dies würde tatsächlich ein Manko der iPhone-Fotografie beseitigen oder zumindest abschwächen. Auch die zweifache Vergrößerung seit dem iPhone 7 sorgt für recht eingeschränkte Motivauswahl, wenn das gewünschte Objekt nicht in direkter Umgebung liegt. Drei bis fünffacher Zoom erweitert die Möglichkeiten deutlich.Auch wenn die Economic Daily News in der Vergangenheit nicht immer durch zielsicherer Vorhersagen glänzte, so klingt die Umstellung auf ein System mit drei Kameras nicht unrealistisch. Apple würde allerdings sicherlich nicht nur deswegen auf drei Kameras setzen, um das Spec-Sheet schöner aussehen zu lassen. Wenn Apple zwei bzw. drei Jahre nach der letzten maßgeblichen Umstellung eine weitere große (und in der Fertigung teure) Änderung vornimmt, dann wohl nur, wenn dies auch in der Praxis Vorteile bringt. Ersten Berichten zufolge hat Huawei zumindest überzeugende Arbeit geleistet und Tester zeigten sich begeistert. Mehrfach zu hören war, das P20 Pro lasse iPhone X und Galaxy S9 hinter sich.