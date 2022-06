Gerücht: iPhone 14 kommt mit größeren Akkukapazitäten als iPhone 13 – aber es gibt eine Ausnahme

Akkukapazität steigt bei zwei von drei Modellen

iPhone 14 Max mit höchstem Energiegehalt

Leaker: Werte sind noch nicht bestätigt

Die Vorstellung der nächsten iPhone-Generation erfolgt aller Voraussicht nach im September dieses Jahres, also in etwa drei Monaten. Berichten zufolge wird es wie beim aktuellen iPhone 13 vier Modelle geben. Branchenexperten rechnen allerdings damit, dass Apple kein kompaktes iPhone 14 mini präsentiert und somit nur noch zwei Gerätegrößen anbietet. Viele Features und Ausstattungsmerkmale wurden in den vergangenen Wochen bereits kolportiert. Unter anderem sollen lediglich die Pro-Modelle den neuen A16 erhalten, während Apple bei den neuen Smartphones ohne Namenszusatz angeblich weiterhin auf den A15 setzt (siehe ).Informationen über die Akkukapazitäten der Varianten des iPhone 14 drangen bislang allerdings nicht an die Öffentlichkeit. Der bekannte und in jüngster Zeit als durchaus verlässlich geltende Leaker „ShrimpApplePro“ hat diese jetzt nach eigenen Angaben in Erfahrung gebracht. Auf Twitter nannte er die genauen Werte; diese beruhen auf Informationen, welche er in chinesischen sozialen Medien wie etwa Baidu ausfindig machte. Apple erhöht dem Tweet zufolge bei zwei Ausführungen den Energiegehalt im Vergleich zum iPhone 13, beim Topmodell jedoch sinkt die Kapazität gegenüber dem aktuellen Gerät, allerdings nur leicht.Für das iPhone 14, also das voraussichtlich mit einem 6,1-Zoll-Display ausgestattete Smartphone ohne Namenszusatz, nennt ShrimpApplePro eine Akkukapazität von 3.279 Milliamperestunden (mAh). Zum Vergleich: Das entsprechende iPhone 13 weist einen Energiegehalt von 3.227 mAh auf. Für das iPhone 14 Pro gibt der Leaker einen Wert von 3.200 mAh an (iPhone 13 Pro: 3.095 mAh). Etwas kleiner als beim aktuellen iPhone 13 Pro Max (4.352 mAh) ist hingegen die Batterie des iPhone 14 Pro Max mit 4.323 mAh. Über die größte Akkukapazität der kommenden Smartphone-Generation aus Cupertino verfügt, wenn auch nur sehr knapp, das iPhone 14 Max mit 4.325 Milliamperestunden. Ein Vergleich mit einem aktuellen Modell ist in diesem Fall nicht möglich, da es kein entsprechendes iPhone 13 gibt.ShrimpApple Pro weist in seinem Tweet allerdings ausdrücklich darauf hin, dass er noch keine Bestätigung für die genannten Werte erhalten hat. Es bleibt also abzuwarten, welche Akkukapazitäten die vier Modelle des iPhone 14 tatsächlich aufweisen. Klarheit schaffen werden wie stets die Teardowns, welche kurz nach dem Erscheinen der neuen Smartphones zu erwarten sind. Wie sich die jetzt geleakten Veränderungen auf die Laufzeit des iPhone 14 auswirken, lässt sich derzeit nicht einschätzen.