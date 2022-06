iPhone 14: Displayproduktion beginnt bald – neue Chance für in Ungnade gefallenen Lieferanten?

Wogen zwischen Apple und BOE haben sich wohl geglättet

iPhone 14: Panel-Produktion bei Samsung und LG startet bald

Apple stellt bekanntlich höchste Ansprüche an seine Zulieferer und Fertigungspartner. Erfüllt ein Unternehmen diese nicht, drohen empfindliche Konsequenzen – bis hin zum Abbruch der Geschäftsverbindung. Genau das drohte vor Kurzem dem chinesischen Displayhersteller BOE Technology. Dieser hatte Berichten zufolge ohne Absprache mit dem kalifornischen Unternehmen und somit eigenmächtig Änderungen an den Spezifikationen der Panels für das iPhone 13 vorgenommen (siehe ). Die Komponenten wiesen dadurch eine etwas größere Bauhöhe auf, was das Vertrauensverhältnis wohl erheblich beeinträchtigte. Apple erwog deshalb angeblich, die Zusammenarbeit komplett aufzukündigen.Die Wogen zwischen Cupertino und Peking, dem Sitz von BOE Technology, scheinen sich mittlerweile wieder geglättet zu haben. Apple begutachtet laut einem Bericht von The Elec nämlich zurzeit Muster von OLED-Panels, welche der chinesische Displayhersteller für das iPhone 14 besteuern soll. Eine Entscheidung über das mögliche Fortbestehen der Zusammenarbeit solle bis Ende des Monats fallen, heißt es. Die Fertigung der Panels könnte dann im Juli oder August beginnen. Zum Einsatz kommen die Komponenten laut der südkoreanischen Nachrichten-Webseite in der 6,1-Zoll-Variante des künftigen Smartphones aus Cupertino ohne „Pro“-Zusatz im Namen. BOE liefert zudem nach klärenden Gesprächen mit Apple angeblich bald wieder Displays für das iPhone 13.Die Auseinandersetzung mit Apple wegen der eigenmächtigen Spezifikationsänderungen hat dennoch Konsequenzen für BOE Technology. The Elec zufolge liegt das chinesische Unternehmen im Hinblick auf die Fertigung von OLED-Panels einige Wochen hinter den Mitbewerbern Samsung Display und LG Display. Die beiden südkoreanischen Zulieferer beginnen mit der Massenproduktion von Displays für das iPhone 14 voraussichtlich bereits Ende Juni, also in wenigen Tagen. Das führt wahrscheinlich dazu, dass BOE maximal fünf Millionen Panels für das iPhone 14 an Apple liefern wird, und stellt einen herben Rückschlag für das Unternehmen dar. Bislang gingen Branchenexperten davon aus, dass der chinesische Hersteller einen Auftrag über 30 Millionen OLED-Displays erhalten könnte. Für Apple dürfte es sich auszahlen, BOE weiterhin zu seinen Zulieferern zu zählen, wenn auch in geringerem Umfang. Durch die größere Konkurrenz lassen sich nämlich möglicherweise Samsung und LG dazu bewegen, die Preise zu senken oder zumindest nicht zu erhöhen.