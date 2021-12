Gerücht: Bald neue Apple Magic Mouse

Aufladen der Magic Mouse 2 verhindert Nutzung

Aufladen per MagSafe

Vorstellung im Frühjahr 2022?

Apple stellte die erste Magic Mouse im Oktober 2009 zusammen mit dem damalig neu gestalteten iMac vor – als Ablösung für die Apple Mighty Mouse. Anders als bei der Mighty Mouse, welche über einen kleinen "Scroll-Ball" an der Oberseite verfügte, ist die Oberfläche der Magic Mouse ein Trackpad: Der Nutzer scrollt durch Bewegen des Fingers. Zwar wurde die Magic Mouse der ersten Generation aufgrund der Ergonomie und fehlenden Funktionstasten kritisiert – doch das Scrollen per Trackpad hat große Vorteile.Im Oktober 2015 stellte Apple eine überarbeitete Version vor – allerdings mit fast identischem Design. Doch die Magic Mouse 2 verfügt über eine fest verbaute Batterie, während die erste Generation über normale AA-Batterien mit Strom versorgt wurde. Die Magic Mouse 2 lässt sich durch einen Lightning-Anschluss an der Unterseite aufladen.Hier musste Apple sehr viel Kritik einstecken: Ist die interne Batterie leer, lässt sich die Magic Mouse aufgrund der Positionierung des Lightning-Ports während des Ladevorgangs nicht verwenden. Bei der ersten Magic-Mouse-Generation musste der Nutzer zwar die AA-Batterien auswechseln – doch danach war die Maus sofort wieder einsatzbereit. Hat der Kunde das Aufladen der Magic Mouse 2 vergessen, muss er die Arbeit unterbrechen, bis die Maus wieder über ausreichend Strom verfügt. iDropNews.com will nun erfahren haben, dass Apple aktuell an einer neugestalteten Magic Mouse arbeitet, welche die aktuellen Design-Trends des Konzerns umsetzt. Auch sollen Prototypen existieren, welche sich per Induktion über einen MagSafe-Puck aufladen lassen – diese kommen allerdings noch im Design der aktuellen Magic Mouse daher. MagSafe würde aber das Problem nicht lösen, dass Nutzer während des Ladevorganges die Maus nicht verwenden können – aber das Aufladen einfacher machen.Vom Design her soll sich die neue Magic Mouse an der Gestaltung des iPhone 13 und des aktuellen MacBook Pro orientieren. Hier ist wahrscheinlich zu erwarten, dass Apple ein "kantigeres" Design wählt. Noch ist komplett unklar, wann Apple die Einführung der "Magic Mouse 3" plant. Möglicherweise stellt Apple die nächste Generation zusammen mit dem kommenden, großen iMac vor. Hier munkelt man, dass mit einer Vorstellung im Frühjahr 2022 zu rechnen ist.