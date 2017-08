Galaxy Note 8: Samsungs neues Top-Modell

Ausstattung

Kaufpreis und Zielgruppe

Kurz vor Apples großer Neuvorstellung hat nun auch Samsung das aktualisierte Flaggschiff präsentiert. Das Galaxy Note 8 ist Samsungs bislang größtes Smartphone und bringt ein 6,3" großes AMOLED-Display (2960x1440 Pixel) mit. Dieses reicht nicht nur bis zum Gehäuserand, sondern wie man es bei anderen Galaxy-Smartphones auch kennt noch in die abgerundeten Kanten mit hinein. Aus diesem Grund ergibt sich der optische Eindruck eines komplett rahmenlosen Designs - wobei oben und unten noch zwei schwarze Streifen zu sehen sind. Bemerkenswert ist, dass Samsung den Markennamen "Note" beibehielt. Nach dem Debakel rund um das Note 7 wurde nämlich in Erwägung gezogen, kein Note mehr aufzulegen, sondern einen anderen Namen für die Serie zu finden. Mit von der Partie ist auch Samsungs Eingabestift "S Pen", der nun über eine dünnere Spitze verfügt und noch präzisere Erkennung ermöglichen soll. Via S Pen lassen sich sich "Live Messages" schreiben und mit speziellen Effekten versehen.Auf der Rückseite befinden sich zwei Kameras mit 12 MP, die Frontkamera löst mit 8 MP auf. Samsungs "Live Focus" ermöglicht es, vor und nach Aufnahme eines Fotos den Schärfebereich festzulegen. Das Hauptobjekt kann dadurch leicht oder auch stark durch Unschärfe des Hintergrunds hervorgehoben werden. Anders als Apples Ansatz ermöglicht es das Samsung-Konzept, viel detaillierter in die Komposition eingreifen zu können. An sonstigen technischen Spezifikationen weist das Galaxy Note 8 bis zu 256 GB internen Speicher (erweiterbar via Speicherkarte), 6 GB RAM und einem im 10-nm-Verfahren gefertigten Achtkern-Prozessor auf. Die Nutzer-Authentifizierung kann sowohl über Iris-Scan als auch den Fingerabdruck erfolgen. Wer ein spezielles Dock nutzt, macht auf Wunsch einen Computer aus dem Note 8 - Maus, Tastatur und externer Monitor lassen sich auf diese Weise anschließen.Der Kaufpreis liegt ohne Vertragsbindung bei mindestens 929 Dollar. Bis zu 300 Dollar Rabatt gibt es, wenn der Nutzer ein Note 7 (bzw. iPhone 7 oder Google Pixel) einschickt. 200 Dollar Inzahlungnahme räumt Samsung iPhone 5 bis iPhone 6s Plus ein. Die Zielgruppe des Note 8 sind wie schon zuvor Nutzer, die ein besonders großes Display wünschen - beispielsweise weil sie viel Arbeit auf ihrem Smartphone erledigen und daher Platz brauchen. Anders als in der iPhone-Welt geben die Kaufpreise aber rasch nach - schon in wenigen Wochen wird man erfahrungsgemäß wesentlich weniger als 1000 Dollar auf den Tisch legen müssen.