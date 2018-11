Für wohltätigen Zweck: Jony Ive kreiert Diamant-Ring

Aus einem Diamant-Block gefertigt

Apples Design-Chef Jony Ive hat gemeinsam mit seinem ebenfalls hochangesehenen Kollegen Marc Newson einen Diamant-Ring geschaffen, der von Sotheby's für einen guten Zweck versteigert wird. Der erwartete Erlös liegt zwischen 150.000 und 250.000 US-Dollar. Die Einnahmen werden der gemeinnützigen Organisation RED zugute kommen, die sich insbesondere in Afrika für den Kampf gegen AIDS engagiert.Sotheby's spricht von einem „einzigartigen Ring“, der die Designideale von Ive und Newson verkörpere. Beiden Experten gehe es darum, Rohmaterialien in Wertgegenstände zu verwandeln und dabei auf Reduktion zu setzen. Das Ziel der Design-Koryphäen sei es stets, während des Kreationsprozesses Materialien zu entfernen statt hinzuzufügen.Entsprechend verzichte der Diamant-Ring auf die normalerweise üblichen Metallvorrichtungen und bestehe nur aus dem eigentlichen Material. Ähnlich wie etwa das Unibody-Gehäuse des MacBooks aus einem Stück Aluminium entsteht, wird der Ring aus einem einzelnen Diamant-Block gefertigt. Das fertige Produkt wird zwischen 2.000 bis 3.000 Facetten haben. Sotheby’s zufolge gab es diese Facetten-Fülle noch nie bei einem einzelnen Schmuckstück. Einige der Facetten sind nur wenige hundert Mikrometer klein.Die Sotheby’s-Auktion findet am 5. Dezember (19 Uhr EST) in Miami (Florida) statt . Nach dem Auktionsende wird der Ring übrigens exakt an den Finger des Höchstbietenden angepasst.