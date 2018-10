Für das iPhone XR: Apple wird erstmals durchsichtige Schutzhülle anbieten

Preise und Verfügbarkeit des iPhone XR

Bis zum Verkaufsstart des iPhone XR vergeht nicht mehr viel Zeit, denn ab dem 19. Oktober lassen sich Vorbestellungen aufgeben. Die Auslieferung beginnt eine Woche später, nämlich am 26. Oktober. Im Gegensatz zum aktuellen Top-Modell steht das deutlich günstigere iPhone XR in mehreren leuchtenden Farben zur Verfügung. Weiß, Schwarz, Blau, Koralle, Gelb und Rot (Product RED) lauten die Varianten. Angesichts der Fokussierung auf farbige Gehäuse ist es daher nur konsequent, wenn sich auch etwas bei den Schutzhüllen tut. Einem Bericht zufolge wird Apple nämlich erstmals ein durchsichtiges Case anbieten, sodass die optische Anmutung des iPhone XR in allen Gehäusefarben gleich bleibt. Zwar gab es noch keine offizielle Ankündigung, allerdings bereits Hinweise im Pressematerial.In Kanada lässt sich beispielsweise die Erwähnung finden, das "Clear Case" erscheine zu Preisen ab 55 kanadischen Dollar – dies entspricht beim aktuellen Wechselkurs rund 37 Euro. Preise für kanadische Kunden werden exklusive Umsatzsteuer angegeben – inklusive 19 Prozent wären es daher 44 Euro. Aus diesem Grund erscheinen 45 bis 49 Euro als denkbare Preisschilder. Der Zusatz "ab 55 CAD" weist darauf hin, dass es möglicherweise selbige Schutz-Cases für das iPhone Xs und iPhone Xs Max gibt, allerdings zu etwas höheren Preisen.(Produktseiten Das iPhone XR kostet hierzulande 849 Euro in der Variante mit 64 GB, für 128 GB Speicherkapazität werden 909 Euro und für 256 GB 1019 Euro fällig – einheitlich für alle Farbvarianten. Im Vergleich zum iPhone 8 Plus, das bis September Apples Top-Serie war, sind die Preise damit gesunken.Das iPhone XR unterscheidet sich vom Top-Modell durch das Fehlen von 3D Touch, außerdem gibt es nur eine statt zwei Kameras, das Gehäuse ist aus Aluminium anstatt Edelstahl und das Display setzt auf LCD- statt OLED-Technologie. Zudem ist das iPhone XR geringfügig schlechter gegen Flüssigkeiten geschützt. Marktbeobachter gehen von hoher Nachfrage aus, denn das XR setzt ebenfalls auf den A12 Bionic, wie er auch bei den beiden teureren Produktbrüdern verbaut wird.