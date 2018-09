iPhone XR: Der günstigere Einstieg in die aktuelle iPhone-Welt

Weitere Details zum iPhone XR

iPhone XR 64 GB 849 € 128 GB 909 € 256 GB 1019 €

Schon im vergangenen Jahr hatte Apple mit iPhone X und iPhone 8 zwei Baureihen mit unterschiedlichem Konzept und preislichem Abstand vorgestellt, in diesem Jahr gibt es ebenfalls wieder zwei verschiedene Serien. Wer vor Preisen von 1000 Euro und mehr nicht zurückschreckt, erhält beim iPhone Xs und iPhone Xs Max alles, was Apple momentan an Technologie verbauen kann. Günstiger wird es hingegen beim iPhone XR, dessen gewöhnungsbedürftiger Name für eine Baureihe mit 6,1" großem Display (größer als iPhone Xs, kleiner als iPhone Xs Max) steht. Apple setzt statt OLED auf LCD und kann damit die Kosten niedriger halten. Trotz LCD gelang es aber, ein fast randloses Design umzusetzen, wozu es einer speziellen Hintergrundbeleuchtung bedarf.Wie erwartet gibt es das iPhone XR in sechs verschiedenen Farben, nämlich Weiß, Schwarz, Blau, Koralle, Gelb und Rot. Beim Material setzt Apple auf Aluminium der 7000er Serie, das bereits seit dem iPhone 6s zum Einsatz kommt. Wie kürzlich bereits gemeldet leitet Apple wohl tatsächlich das Ende von 3D Touch ein. Die Funktion steht zwar beim iPhone Xs noch zur Verfügung, nicht jedoch beim iPhone XR. Kürzlich hieß es, dass 3D Touch ab kommendem Jahr auch aus allen anderen Baureihen verbannt wird. Beim Display verwendet Apple den Ausdruck "Liquid Retina". Es handelt sich um ein True-Tone-Display mit 6,1" Displaydiagonale und einer Auflösung von 1792 x 828 Pixel. Damit liegt die Pixeldichte bei 326 ppi (gleiche Dichte wie iPhone 6, 7 und 8).A12-Prozessor – also ebenfalls enorme RechenleistungAluminium-GehäuseTrue-Tone-DisplayEine Kamera, nicht zwei – trotzdem Porträtmodus unterstütztAkkulaufzeit länger als das iPhone 8 PlusWasserdicht nach IP67 (Eintauchen bis einen Meter)Die wesentlichen Unterschiede zum iPhone Xs sind daher LCD statt OLED-Display, eine statt zwei Kameras, Aluminiumgehäuse statt Edelstahl sowie das Fehlen von 3D Touch. Außerdem ist es etwas schlechter gegen Flüssigkeiten geschützt.Vorbestellen lässt sich das iPhone XR allerdings, ausgeliefert wird es dann ab dem 26. Oktober. Diese Angaben kursierten bereits im Vorfeld, stellen daher keine große Überraschung dar.