FileMaker Inc. hat bekanntgegeben, seinen Firmennamen zu ändern – und zwar zurück in das vielen langjährigen Apple-Anhängern bekannte Claris. Die Firma entstand im Jahr 1987 durch eine Ausgliederung bei Apple. Bekannte Produkte wie zum Beispiel MacWrite, MacPaint, ClarisWorks, Claris CAD, Claris Emailer, Claris Home Page und FileMaker sollten ab sofort von diesem 100-prozentigem Tochterunternehmen entwickelt und vermarktet werden. Doch 1998 holte Apple die meisten Projekte wieder zurück in den Konzern und beließ nur die Datenbank FileMaker bei Claris. Daraufhin benannte sich Claris 1998 in FileMaker Inc. um – die Firma entwickelte nur noch ein Produkt.Nun hat das über 30 Jahre alte Unternehmen aber große Pläne – und um dem Rechnung zu tragen, will die Firma ab sofort wieder den Namen Claris tragen. FileMaker bleibt weiterhin im Programm , aber durch die Übernahme des Unternehmens Stamplay soll das Produktportfolio erweitert werden. Stamplay entwickelt Technologien, um Entwicklern die Erstellung von Cloud-basierten Arbeitsabläufen zu ermöglichen.Das neue Projekt, welches aus der Übernahme von Stamplay stammt, hört auf den Namen "Claris Connect" und soll nach und nach über die nächsten 12 Monate in die Hände von Kunden wandern – ein Beta-Programm startet in einem Monat. Das Projekt wird vom ehemaligen Stamplay-CEO Giuliano Iacobelli geleitet.Claris gibt ferner bekannt, dass man sich neben den beiden Produkten FileMaker und Claris Connect auch mit Künstlicher Intelligenz und Augmented Reality befasst. Das Unternehmen solle in den nächsten fünf Jahren um mehr als das dreifache wachsen, so der Plan des CEOs Brad Freitag.