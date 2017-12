Für Freunde klassischer Adventure-Spiele: ScummVM 2.0 bringt 23 neue Titel

Liste neuer Titel

Cranston Manor

Full Pipe

Gabriel Knight

Gabriel Knight 2

King's Quest VII

King's Questions

Leisure Suit Larry 6 (hi-res)

Leisure Suit Larry 7

Lighthouse

Mixed-Up Mother Goose Deluxe

Phantasmagoria

Phantasmagoria 2

Plumbers Don't Wear Ties

Police Quest 4

RAMA

Riven: The Sequel to Myst

Shivers

Space Quest 6

Starship Titanic

The Dark Crystal

Time Zone

Torin's Passage

Ulysses and the Golden Fleece

Mit dem Ziel, die Erfolgstitel aus der Blütezeit klassischer Adventure-Games auch auf modernen Rechnern abspielbar zu machen, ist das Team von ScummVM angetreten. Das Resultat ist jetzt in Version 2.0 herausgekommen und erweitert das Spiele-Portfolio einmal mehr um 23 Adventures unterschiedlicher Hersteller.DieumfasstSie ergänzen das bisherige Portfolio aus sämtlichen LucasArts-Klassikern und zahlreicher Spiele von Activision, Adventuresoft, Coktel Vision, Revolution Software, Sierra ADL, Sierra AGI, Sierra SCI und weiteren Entwicklern. Die umfangreiche Kompatibilitätsliste aller Spiele mit Angabe des Grades der Unterstützung (von Kaputt bis Hervorragend) finden Sie auf dieser Seite: Neben den neu verfügbaren Spielen versprechen die Hersteller weiterhin, mit Version 2.0 die Unterstützung vieler bisheriger Spiele noch verbessert zu haben. Das trifft besonders für die Audio- und Videosysteme sowie die Unterstützung für Joysticks, wenn man das Retro-Feeling bis ins Extreme steigern will. Natürlich wurden auch einige Fehler behoben.ScummVM 2.0 ist kostenlos und wird sogar unter der GPL-Lizenz veröffentlicht, das heißt, der Quellcode ist frei verfügbar. Der Interpreter der alten Spiele ist für zahlreiche Plattformen verfügbar, so auch für macOS. Hier muss es wenigstens ein Intel-Mac mit Mac OS X 10.5 oder höher sein; die Mindestvoraussetzung dürften also für kaum einen Mac im aktiven Gebrauch ein Problem darstellen. Die App ist an dieser Stelle herunterzuladen: . ScummVM leiht sich den Namen von dem "Script Creation Utility for Maniac Mansion", dem berühmten Werkzeug, mit dem LucasArts-Spiele wie Day of the Tentacle oder Monkey Island erstellt wurden.Weiterführende Links: