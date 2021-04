Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

In dunkle Verliese führen einige der heutigen App-Angebote, der Weg ans Licht ist gefährlich und mühsam. Außerdem finden sich unter den Freitagsschnäppchen zwei Anwendungen für Hobby-Astronomen sowie ein Dateimanager für den Mac. Außderdem gibt es ein äußerst günstiges MacBook Air M1, eine stark rabattierte Actioncam im Komplettpaket und eine SSD mit großer Speicherkapazität. Passend zum Start ins Wochenende gibt es natürlich wieder etliche im Preis reduzierte Filme.statt 27,99 € (ab macOS 10.12)In diesem von der "Goldenen Zeit" der frühen PC-Games inspirierten Strategiespiel gibt es keine Waffen. Stattdessen muss der Spieler in "Book of Demons" mit magischen Karten gegen die Armeen der Dunkelheit kämpfen. Der Weg führt dabei durch zahlreiche Dungeons. Teile des als digitales Aufklapp-Bilderbuch angelegten Spiels sind allerdings nicht ganz ernst gemeint, sondern parodieren den einen oder anderen Klassiker des Genres.statt 32,99 € (ab macOS 10.11)Der Dateimanager klinkt sich in die Menüleiste von macOS ein. File Cabinet Pro erlaubt das schnelles Navigieren in Ordnern und bietet zudem eine Reihe nützlicher Features. Dateien lassen sich nicht nur kopieren, verschieben oder umbenennen, sondern auch komprimieren. Ein Editor für diverse Formate wie RTF und sogar PDF sowie ein Betrachter für Bilder und Videos sind ebenfalls an Bord.- 6,99 € statt 16,99 €- 1,09 € statt 3,99 €- 0,00 € statt 1,09 €- 43,99 € statt 64,99 €statt 5,49 € (ab iOS 11.0)Das rundenbasierte RPG ist eine Hommage an den legendären Brettspielklassiker Hero Quest. In "Dark Quest 2" warten zahlreiche Abenteuer auf den Helden, dessen Mission der Sieg über einen mächtigen bösen Zauberer ist. Dabei ist nicht nur Reaktionsschnelligkeit gefragt. VIelmehr gilt es auch, kluge strategische Entscheidungen zu treffen, taktisch geschickt vorzugehen und gelegentlich mit anderen Heroes zusammenzuarbeiten.statt 16,99 € (ab iOS 9.0)Die Astronomie-App unterstützt Himmelsbeobachter mit einer umfangreichen Datenbank, die nach Angaben des Herstellers alle bisher entdeckten Objekte enthält. SkySafari 6 Plus stellt zudem nicht nur den aktuellen Zustand des bekannten Universums dar, sondern präsentiert auch dessen Entwicklung in den vergangenen und zukünftigen 10.000 Jahren. Darüber hinaus bietet die App einen Weltraumsimulator mit Teleskopsteuerung und AR-Modus.- 0,49 € statt 3,49 €- 1,09 € statt 5,49 €- 1,09 € statt 10,99 €- 1,09 € statt 3,49 €- 2,29 € statt 5,49 €statt 9,99 €Horrorkomödie von Tim Burton, 1988, 92 MinutenDer bizarre Fantasystreifen mit Michael Keaton, Alec Baldwin und Geena Davis gilt als einer der lustigsten Geisterfilme aller Zeiten. Ein junges Ehepaar kommt plötzlich ums Leben und landet wider Erwarten nicht im Himmel, sondern in der Dachkammer des eigenen Hauses. Um die neuen Besitzer möglichst schnell loszuwerden, rufen sie den "Bio-Exorzisten" Beetlejuice zu Hilfe. Das erweist sich aber als großer Fehler.statt 9,98 €Filmbiografie von Theodore Melfi, 2016, 126 MinutenDer für mehrere Oscars nominierte Film zeichnet die Geschichte von drei afro-amerikanischen Frauen nach, welche zu Beginn der 1960er Jahre für die NASA arbeiten. Die Mathematikerinnen Katherine Johnson, Dorothy Vaughn und Mary Jackson gehören zu jenem Team, das dem Astronauten John Glenn die erste Erdumrundung in einer Raumkapsel ermöglicht. Allerdings müssen die drei Frauen immer wieder gegen Geschlechter- und Rassenvorurteile kämpfen, setzen sich jedoch schließlich gegen alle Widerstände durch.(Filmbiografie, 2011) - 5,98 € statt 9,98 €(Actiondrama, 1993) - 3,99 € statt 9,99 €(Komödie, 2011) - 5,98 € statt 9,98 €(Sportfilm, 2003) - 5,98 € statt 9,98€statt 1.129,00 €So günstig wie bei Amazon gibt es das MacBook Air M1 derzeit bei kaum einem anderen Onlinehändler. Mit elf Prozent ist der Rabatt auf die unverbindliche Preisempfehlung für Apple-Verhältnisse sehr ansehnlich. Dank des M1-Prozessors ist das MacBook Air vergleichbaren Geräten mit Intel-Prozessor bei vielen Aufgaben deutlich überlegen, zudem bietet es eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden. Ausgestattet ist es mit 8 Gigabyte RAM und einer 256 Gigabyte fassenden SSD. Die 512-Gigabyte-Ausführung ist mit 1.269,00 Euro ebenfalls ordentlich im Preis reduziert.statt 429,99 € Amazon und Saturn bieten heute die Actioncam als Komplettpaket zum absoluten Tiefpreis an. Für 329,00 Euro gibt es die 12-Megapixel-Kamera, welche 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde aufnimmt, ein kompaktes Taschenstativ und einen zweiten Akku. Außerdem im Lieferumfang enthalten sind eine Speicherkarte mit 32 Gigabyte und ein Kopfgurt. Die GoPro Hero8 unterstützt Live-Streaming in Full-HD, außerdem verfügt sie über einen Webcam-Modus.statt 144,99 €Die SSD mit einer Kapazität von einem Terabyte ist heute ebenfalls bei Saturn und Amazon mit kräftigem Rabatt zu haben. Sie eignet sich nicht nur zum Einbau in einen PC oder Mac mit SATA-Anschluss, sondern findet auch Platz in einem externen USB-Gehäuse. Die Sandisk SSD Plus liest Daten mit maximal 535 Megabyte/Sekunde, die Schreibgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit bis zu 450 Megabyte/Sekunde an. Sie übersteht Stöße und Erschütterungen und verträgt auch Vibrationen.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.