Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

GPXEdi‪t‬

Brain App

Interloper

Apple Knight

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Juice Watc‪h‬

Gunpowder

Deluxe Moon Pro

Evoland 2

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Once Upon A Time In Hollywood - 5,99 €

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Der Ghostwrite‪r

My Fair Lady

Hatari!

The Lady in the Van

Hidden Figures

Gadgets und Geräte

Weitere Amazon-Geräte im Angebot

eero WLAN-Mesh-Router

eero WLAN-Mesh-System (3er-Set)

eero Pro WLAN-Mesh-Router

eero Pro WLAN-Mesh-System (3er-Set)

Hinweis

Ein Datentresor für iPhone und iPad und ein praktisches Tool für HomeKit stehen heute auf der Liste der App-Schnäppchen. Darüber hinaus gibt es wie stets das eine oder andere Spiel zum reduzierten Preis, außerdem sind unter anderem der jüngste Tarantino-Streifen und einige Hollywood-Klassiker im Angebot. Amazon gewährt aktuell auf Überwachungskameras für den Außenbereich kräftige Rabatte.statt 6,99 € (ab macOS 11.0)Die App stellt auf dem Mac eine Menüleiste für HomeKit zur Verfügung. Mit dieser lässt sich unter anderem der Status der vorhandenen Smarthome-Geräte auf einen Blick ermitteln. HomeControl Menu for HomeKit erlaubt darüber hinaus die Steuerung direkt aus dem Menü heraus. Unterstützt werden alle wesentlichen HomeKit-Features wie Szenen, Gruppen und mehrere Homes. Die App arbeitet ausschließlich lokal und erfasst keine persönlichen Daten oder Nutzungsstatistiken.statt 5,49 € (ab macOS 10.11)Die App entfernt automatisch nicht mehr benötigte Dateien wie temporäre Browserdaten, E-Mail-Anhänge oder App-Caches von SSD oder Festplatte. Außerdem löscht PRO Scheibenreiniger auf Wunsch große Files, deinstalliert überflüssige Anwendungen, entfernt alte iPhone-Backups und leert den Download-Ordner. Darüber hinaus kann man sich per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn der verfügbare Speicherplatz einen zuvor festgelegten Wert unterschreitet.- 8,99 € statt 109,99 €- 2,29 € statt 4,49 €- 1,09 € statt 6,99 €-5,49 € statt 6,99 €statt 3,49 € (ab iOS 13)Mit dieser Schließfach-App lassen sich Fotos, Videos, Notizen und vieles mehr auf iPhone und iPad sicher verstecken. Die Dateien, zu denen auch Anmeldedaten für Bankkonten oder Kreditkartendetails gehören können, werden dabei hinter einem Taschenrechner verborgen. Secure Vault zeigt diese dann erst nach der Eingabe eines Passworts an. Eine Copy-and-Paste-Funktion ist ebenfalls verfügbar.statt 4,49 € (ab iOS 9.0)Dieses im Sokoban-Stil gestaltete 3D-Puzzle bietet vier Welten und fünf Geschichten sowie jede Menge Musik. Die Titelfigur namens "Felix The Reaper" verwaltet das Jenseits und muss dafür sorgen, dass alle Menschen planmäßig und regelkonform dort ankommen. Allerdings verfolgt der Protagonist dabei zuweilen eigene Pläne, denn er ist in eine Liebesgeschichte verstrickt und liebt zudem das Leben.- 4,49 € statt 5,49 €- 1,09 € statt 2,29 €- 6,99 € statt 10,99 €- 2,29 € statt 6,99 €statt 9,98 €Komödie von Marc Lawrence, 2007, 104 MinutenHugh Grant und Drew Barrymore spielen die Hauptrollen in der RomCom um einen einstigen Popstar namens Alex Fletcher. Dessen beste Zeiten sind lange vorbei, und so tingelt er über Jahrmärkte und durch Oldieshows. Eines Tages erhält er völlig unerwartet die Chance auf ein erfolgreiches Comeback, doch dafür braucht Fletcher noch einen zündenden Song. Unerwartete Hilfestellung kommt dabei von einer gewissen Sophie Fisher, die sich eigentlich um seine Pflanzen kümmern soll.statt 9,99 €Krimi von Quentin Tarantino, 2019, 161 MinutenDer bislang letzte Film des Kultregisseurs spielt Ende der 1960er Jahre in Los Angeles. In dieser Zeit großer Umbrüche muss sich der Fernsehstar Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio, in einer Branche zurechtfinden, welche er angesichts gewaltiger Veränderungen kaum noch wiedererkennt. In weiteren Rollen sind unter anderem Brad Pitt, Al Pacino und Kurt Russell zu sehen. Der Film erhielt zwei Oscars und drei Golden Globes.(Thriller, 2010) - 5,99 € statt 9,99 €(Musicalfilm, 1964) - 5,98 € statt 9,98 €[Abenteuerfilm, 1961) - 5,98 € statt 9,98 €(Tragikomödie, 2015) - 3,99 € statt 9,99 €(Filmbiografie, 2016) - 4,98 € statt 9,98 €statt 119,99 €Das neue Überwachungssystem für den Außenbereich gibt es heute mit 25 Prozent Rabatt. Die batteriebetriebene Kamera lässt sich beliebig positionieren. Sie verfügt über einen integrierten Bewegungssensor und speichert HD-Videos in der Cloud des Herstellers. Nach dem Testzeitraum ist hierfür allerdings ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Das Blink-System wird per iOS-App oder mit Amazons Sprachassistenten Alexa gesteuert. Mit einem Batteriesatz arbeitet die Kamera bis zu zwei Jahre. Die Zusatzkamera ist aktuell ebenfalls im Preis reduziert, sie kostet 81,99 Euro statt 109,99 Euro.- 99,00 € statt 109,00 €- 259,00 € statt 279,00 €- 169,00 € statt 199,00 €- 469,00 € statt 499,00 €statt 89,00 €Den Dual-Band-Repeater von AVM bieten aktuell einige Onlinehändler zum günstigen Preis an, unter anderem natürlich auch Amazon. Das Gerät bietet Übertragungsraten von bis zu 1.733 MBit/Sekunde im 5-GHz-Band, bei 2,4 GHz sind es maximal 600 MBit/Sekunde. An Bord ist zudem ein Gigabit-LAN-Port, dieser kann zum Aufbau einer LAN-Brücke oder zur Einbindung von Geräten ohne WLAN ins heimische Netzwerk genutzt werden. Im Zusammenspiel etwa mit einer FRITZ!Box 7590 spielt das Gerät seine Mesh-Fähigkeiten aus. Der noch leistungsfähigere FRITZ!WLAN Mesh Repeater 3000 ist heute bei Amazon ebenfalls zum günstigen Preis zu haben.statt 479,00 €Die Soundbar aus dem Hause LG ist heute bei Saturn so günstig wie bei kaum einem anderen Onlinehändler. Das 3.0.2-Lautsprechersystem bietet den Herstellerangaben zufolge eine maximale Ausgangsleistung von 160 Watt. Anschluss an Fernseher und AV-Receiver findet es durch zwei HDMI-2.1-Ports mit 4K-Passthrough, eine optische Schnittstelle und USB sind ebenfalls an Bord. Das Gerät unterstützt unter anderem Dolby Atmos und Dolby Digital Plus sowie DTS Digital Surround.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.