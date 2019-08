Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Liebhabern von Adventure-Games kommen heute zum besonders günstigen Preis an einen Klassiker des Genres. Außerdem stellen wir eine App für die Verwaltung und Bearbeitung von Fotos vor. Über ganz besondere Einführungsangebote dürfen sich zudem Familienforscher freuen, und Media Markt läutet ein Apple-Weekend ein.statt 64,99 € (ab macOS 10.13)Noch für kurze Zeit gibt es die vor knapp zwei Wochen erschienene neue Version des speziell für den Mac entwickelten Ahnenforschungsprogramms zum Einführungspreis. MacStammbaum 9 bietet eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche mit modernem Look einschließlich Dark Mode. Die App unterstützt Familienforscher in sämtlichen Bereichen der Genealogie - von Recherche und Eingabe über Quellen- und Medienverwaltung bis hin zu verschiedensten Auswertungen und Visualisierungen. Erstmals erlaubt MacStammbaum 9 auch die Erfassung von DNA-Analysewerten. Hinweis in eigener Sache: MacStammbaum 9 ist ein Produkt von Synium Software , dem Betreiber von MacTechNews.statt 21,99 € (ab macOS 10.8)Der Rollenspiel-Klassiker ist heute noch so aktuell wie vor 20 Jahren. In der Enhanced Edition ist nicht nur das Original-Adventure enthalten, sie umfasst darüber hinaus die Erweiterung "Legenden der Schwertküste" und weitere Inhalte. Der Spieler muss sich einem Konflikt stellen, in dem es gilt, bösen Kräften die Stirn zu bieten und sich mit Verbündeten auf die Suche nach der Wahrheit zu begeben.statt 54,99 € (ab macOS 10.11)Als Alternative zu Adobes Abo-Software Lightroom positioniert der Hersteller Skylum seine App Luminar 3. Das Bildbearbeitungsprogramm bietet unter anderem eine Bibliotheksfunktion mit Albenverwaltung, mehr als 40 Filter zum Teil mit Künstlicher Intelligenz sowie Ebenen und Masken. Enthalten sind außerdem sogenannte "Looks", mit denen sich Fotos mit bestimmten Stilen versehen lassen. Luminar 3 kann nach dem Kauf unbegrenzt eingesezt werden.statt 32,99 € (ab iOS 11.4)Ebenso wie für MacStammbaum 9 gilt auch für die neue Version der ersten und einzigen vollwertigen mobilen Ahnenforschungs-App für iPhone, iPad und iPod touch der stark reduzierte Einführungspreis. MobileFamilyTree 9 bietet eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche mit modernem Look und zahlreichen Verbesserungen. Die App basiert auf derselben Architektur wie MacStammbaum 9 für macOS und unterstützt Familienforscher in sämtlichen Bereichen der Genealogie - von Recherche und Eingabe über Quellen- und Medienverwaltung bis hin zu verschiedensten Auswertungen und Visualisierungen. Hinweis in eigener Sache: MobileFamilyTree 9 ist ein Produkt von Synium Software, dem Betreiber von MacTechNews.statt 5,49 € (ab iOS 8.0)Das Weltraum-Abenteuer mit filmähnlicher Grafik besticht vor allem durch seine psychedelischen Effekte und minimalistischen Formen. In zehn Kapiteln muss der Spieler unter anderem abstrakte Puzzles lösen oder einen Wettlauf mit den Sternen absolvieren. Dabei passt sich der Soundtrack dieser "Space Opera" dem Spielgeschehen an und verstärkt so die visuellen Reize.statt 21,99 € (ab iOS 11.0)Die mit 4,5 Sternen bewertete App bietet vielfältige Möglichkeiten, Audiodateien zu untersuchen. Dazu gehören unter anderem eine Spektrumanalyse, ein Oszilloskop und eine Schallpegelmessung. Audio Analyzer unterstützt Abtastraten von 44,1, 48 und 96 kHz sowie zahlreiche Audioformate. Die App eignet gleichermaßen für die Analyse von Sprache, Musik und Geräuschen und unterstützt sowohl das eingebaute Mikrofon als auch externe Geräte.statt 9,99 € (Leihe 3,99 €)Tragikomödie von Michel Hazanavicius, 2011, 96 MinutenRotten Tomatoes: 95%, Metacritic: 89 PunkteIn dem mit fünf Oscars, unter anderem als "Bester Film", ausgezeichneten Schwarz-Weiß-Streifen spielt Jean Dujardin einen Stummfilmstar, dessen Karriere durch den beginnenden Siegeszug des Tonfilms in Gefahr gerät. Gleichzeitig muss er miterleben, wie aus einer jungen Statistin (Bérénice Bejo) eine gefeierte Darstellerin wird. Der französische Film wurde nicht nur von Kritikern gelobt, sondern war auch weltweit ein Erfolg an den Kinokassen.statt 7,99 € (Leihe 0,99 €)Komödie von Mike Birbiglia, 2016, 92 MinutenRotten Tomatoes: 98%, Metacritic: 83 PunkteEin Film über das Streben nach den eigenen Träumen: In der Komödie mit Keegan-Michael Key, Gillian Jacobs und Kate Micucci bemüht sich eine Comedy-Truppe seit Jahren um den großen Durchbruch. Als ein Mitglied plötzlich Solo-Erfolge hat, fragen sich die anderen, ob sie das auch jemals schaffen werden, und kommen im Lauf der Zeit an einen Scheideweg.statt 9,99 € (Leihe 3,99€)Drama von Bennett Miller, 2012, 133 MinutenRotten Tomatoes: 94%, Metacritic: 87 PunkteDer Film erzählt die wahre Geschichte des Baseball-Profis Billy Beane (Brad Pitt), der auf dem Spielfeld versagt und Manager der "Oakland A's" wird. Mit unkonventionellen Methoden stellt er sich gegen das etablierte System des amerikanischen Profi-Baseballs, formiert eine Mannschaft von Außenseitern und führt diese zum Erfolg. Dabei muss er sich unter anderem gegen dein eigenen Field Manager Art Howe durchsetzen, der von Philip Seymour Hoffman gespielt wird.Weitere reduzierte Filme: Spotlight - 3,99 € statt 8,99 € (Leihe 3,99 €) Zero Dark Thirty - 3,99 € statt 9,99 € (Leihe 3,99 €) Lady Bird - 3,99 € statt 8,99 € (Leihe nicht möglich)Media Markt ruft ein Apple-Weekend aus. Sowohl im Online-Shop als auch in den Filialen des Unternehmens gibt es einige Apple-Geräte zu reduzierten Preisen. Für das iPad (2018) mit 32 GB etwa verlangt der Händler 279 Euro, 70 Euro weniger als die unverbindliche Preisempfehlung. Die ebenfalls mit 32 GB ausgestattete LTE-Version des Tablets kostet 379 Euro. Einen Apple Pencil der ersten Generation gibt es für 89 Euro. Das 2017er MacBook Air mit 8 GB RAM und 128 GB SSD verkauft Media Markt für 819 Euro, andere Händler verlangen hierfür in aller Regel 40 bis 50 Euro mehr. Einige der Angebote sind online zwar zurzeit nicht erhältlich, können aber auf der Webseite bestellt und in der nächstgelegenen Filiale des Unternehmens abgeholt werden.