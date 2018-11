Frauen als Entwickler: Apple startet Initiative für weibliche Programmierer und Firmengründer

Apple gab heute den Start eines neuen Programms bereit, dem Apple Entrepreneur Camp. Apple will Firmen auf die Beine helfen, die von Frauen gegründet oder geführt werden. Nach erfolgreicher Bewerbung lädt Apple die Teilnehmer nach Cupertino ein, um an Programmierkursen mit Apple-Entwicklern und Ingenieuren teilzunehmen und mit Apple-Managern erste Kontakte zu knüpfen. Jeder ausgewählten Firma ist es gestattet, drei Angestellte nach Cupertino zu entsenden.Die Gewinner erhalten außerdem einen Ansprechpartner bei der Apple Developer Relations sowie kostenfreie Tickets für die nächste Worldwide Developer Conference. Ferner ist die Mitgliedschaft im Apple Entwicklerprogramm für ein Jahr kostenlos.Voraussetzung für die Bewerbung ist, dass die Firma von einer Frau gegründet oder derzeit von einer weiblichen Führungskraft geleitet wird. Auch eine weibliche App-Entwicklerin ist genauso wie ein funktionierender App-Prototyp Pflicht bei der Bewerbung. In der ersten Runde des Apple Entrepreneur Camps stehen nur 10 Plätze zur Verfügung, im Januar 2019 werden die Gewinner nach Cupertino eingeladen. Ab dem 2. Quartall soll vierteljährlich ein neues Camp stattfinden – dann mit 20 verfügbaren Plätzen.