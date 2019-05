Foto-Software Aurora HDR 2018 zurzeit gratis für Mac und Windows

Aurora HDR 2018

Kostenloser Download mit Trick

in einem neuen Tab öffnen

Sehr gute HDR-Bearbeitung mit vielen Werkzeugen

Umfangreiche Tutorial-Sammlung

Systemvoraussetzungen: Mac ab 2010 sind dabei

Etwa versteckt bietet die Software-Schmiede Skylumkostenlos zum Download an. Die im Oktober letzten Jahres erschienene aktuelle Variante mit dem Zusatz „2019“ kostet weiterhin 59 Euro. Wie lange die Aktion läuft und, ob sie überhaupt absichtlich gestartet wurde, bleibt im Dunkeln. Die Software ermöglicht, durch die Verknüpfung mehrerer Fotos HDR-Bilder (High Dynamic Range) zu erschaffen und in vielerlei Hinsicht zu modifizieren. Sie eignet sich jedoch auch als Bearbeitungswerkzeug für normale Fotografien.Der für den Download kursierende Link funktioniert auf dem Mac nicht auf Anhieb. Nur auf dem iPhone öffnet sich die Sonderseite direkt. In Safari lässt sie sich über Rechtsklick >aufrufen. Im Firefox muss man sich mit einem Trick behelfen: Den Link mit der rechten Maustaste (beziehungsweise ctrl-Klick) kopieren und in die Adresszeile des Browers per cmd-V oder Kontextmenü (Rechtsklick) wieder einfügen. Wer keinen dieser Kniff anwendet, den leitet die Skylum-Seite auf die reguläre Produktseite von Aurora HDR 2019, wo zwar eine kostenlose Testversion winkt, die ihren Dienst jedoch nach 30 Tagen wieder einstellt. Hat sich die richtige Seite geöfffnet, muss man die E-Mail-Adresse und den Namen eintragen. Ohne diese beiden Angaben kommt man nicht an die rund 388 MB große HDR-Suite. Anschließend enthält der Kunde eine Mail mit der Seriennummer und dem direkten Downloadlink. Nach der Installation trägt man die Seriennummer ein und kann fortwährend Aurora 2018 regulär nutzen.Aurora HDR entstand durch die Zusammenarbeit der Entwickler für Fototools (vormals Macphun, seit 2018 Skylum) mit dem HDR-Fotografen Trey Ratcliff im Jahr 2015. Damit lassen sich mehrere unterschiedlich belichtete Bilder zu einem HDR-Foto verschmelzen, dass dadurch eine besondere Brillanz erhält. Im Laufe der Jahre bekam die Software immer mehr Funktionen, auch aufgrund der steigenden Popularität von HDR. Mittlerweile beherrscht Aurora Stapelverarbeitung, umfangreiche Optionen, sowie chromatische Aberrationsverringerung für Einzelbilder. Das Programm kann Ghost-Effekte von bewegten Motiven verringern sowie die Qualität von Bildern über eine Vielzahl von Einstellungen erhöhen (u.a. Rauschreduzierung, Belichtung, Einfärbungen und Effekte). Eine Auswahl an Voreinstellungen hilft dabei, gewünschte Effekte mit einem Klick hervorzurufen.Skylum bietet zudem einen Reihe von englischsprachigen Video-Tutorials auf der Webseite an. Sie erklären nicht nur Funktionen, sondern präsentieren auch ganze Workflows. Eines zeigt etwa, wie man Bildern mit Aurora HDR einen Vintage-Look verleiht, der den Namen auch verdient. Ein anderes erklärt Anfängern, wie sie mit wenigen Schritten zu ihrem ersten HDR-Foto kommen. Weitere Videos geben etwa einen Überblick über die Funktionen und Einstellungen, andere beschäftigen sich mit speziellen Problemen, etwa der Korrektur von Weitwinkel-Verzerrungen.Skylum empfiehlt einen 64-bit-Prozessor von Intel, er muss mindestens aus der Core-2-Duo-Reihe stammen. Generell sollte der Mac nicht älter als 9 Jahre sein und 8 GB RAM besitzen. Aurora HDR 2018 läuft ab macOS Yosemite 10.10.5. 2 GB Speicherplatz sollten laut Entwickler auf der Festplatte frei sein, er empfiehlt aus Performancegründen eine SSD. Die Mindestauflösung für Aurora beziffert Skylum auf 1280 x 768 Punkte.