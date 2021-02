"For All Mankind": Apple präsentiert AR-App für iPhone und iPad zum Start der zweiten Staffel (mit Video)

App nutzt Erweiterte Realität

LiDAR-Scanner kommt zum Einsatz

Die dystopische Serie "For All Mankind" gehört zu den erfolgreichsten Inhalten auf Apples Videostreamingdienst Apple TV+. Bereits von Beginn an war klar, dass es nicht bei einer Staffel bleiben würde. Eine Woche vor dem Start der neuen Folgen, welcher am 19. Februar erfolgt, bietet Apple den Fans der Serie – und allen, die es vielleicht werden wollen – eine spezielle App für iPhone und iPad an.Die Anwendung mit dem Titel "For All Mankind: Time Capsule" soll Apple zufolge die Welt der Serie mithilfe von Elementen der Erweiterten Realität (AR) in die Wohnzimmer bringen. Sie entführt den Nutzer in den Sommer des Jahres 1980. Hauptfigur der spielerischen App ist Danny, der Sohn der Astronauten Gordo und Tracy Stevens. Er beschäftigt sich mit einer Reihe von Erinnerungsstücken aus der Welt der ersten Staffel der Serie. Jedes dieser Objekte, zu denen unter anderem ein Mixtape und ein Computer sowie eine Zeitung und ein Anrufbeantworter gehören, erzählt eine eigene Geschichte. Im Mittelpunkt stehen dabei wichtige Begebenheiten aus dem Leben und der Liebe von Dannys Eltern. Hinweise auf einige kommende Ereignisse in Staffel zwei dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen."For All Mankind: Time Capsule" erfordert ein iPhone oder iPad, auf welchem mindestens iOS 11 läuft. Die Möglichkeiten der Erweiterten Realität lassen sich allerdings in vollem Umfang nur mit einem iPhone 12 oder einem iPad Pro der 2020er Generation nutzen, da nur diese über den benötigten LiDAR-Scanner verfügen. Die App steht ab sofort im US-amerikanischen App Store zur Verfügung. In Deutschland, Österreich und der Schweiz lässt sie sich bislang nicht herunterladen, ob und wann Apple sie auch in den App Stores dieser Länder veröffentlicht, ist derzeit nicht bekannt. Der iPhone-Konzern hat darüber hinaus auf YouTube ein kurzes Video mit einigen Szenen aus "For All Mankind: Time Capsule" bereitgestellt. Wer die Serie "For All Mankind" sehen möchte, benötigt ein Abonnement von Apple TV+ , welches 4,99 Euro pro Monat kostet. Die kostenlose Probezeit beträgt sieben Tage. Wer ein neues Gerät aus Cupertino kauft, kann den Streamingdienst ein Jahr lang gebührenfrei nutzen.