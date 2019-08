Flugverbot – MacBook Pro 2015 darf nicht mehr in Flugzeugen befördert werden

Fertigungsfehler beim Akku



FAA verbietet Mitnahme des MacBook Pro 2015



Ist man im Sommer 2016 geflogen, kennt man sicher noch die Durchsagen am Flughafen, dass Geräte des Typs "Samsung Galaxy Note 7" nicht in einem Flugzeug transportiert werden dürfen – weder im Handgepäck, noch im Koffer. Hintergrund war, dass Samsungs damaliges Smartphone ein erhöhtes Feuerrisiko aufgrund von Problemen mit dem Akku darstellte. Nun scheint es Apple ebenfalls getroffen zu haben: Das MacBook Pro "Mitte 2015" mit 15"-Bildschirm darf nicht mehr in Flugzeugen transportiert werden, wie die US-Flugsicherheitsbehörde soeben bekannt gab.Hintergrund: Apple rief im Juni 2019 ein freiwilliges Rückrufprogramm ins Leben – manche MacBook-Pro-Modelle des Typs "A1398" der Modellreihe "Mid 2015" könnten aufgrund von defekten Akkus Feuer fangen. Auf einer Webseite kann man anhand der Seriennummer kontrollieren, ob das eigene Modell betroffen ist. Ausgeliefert wurde das Gerät zwischen September 2015 und Februar 2017. Vorherige Modelle oder der Nachfolger des "Mid 2015" sind nicht betroffen.Gegenüber Bloomberg gab die US-Flugsicherheitsbehörde bekannt, dass man Airlines auf die erhöhte Brandgefahr hingewiesen habe und diese ab sofort den Transport der betroffenen Modelle verweigern sollen.Besitzer eines betroffenen Gerätes sollten sich vor Antritt einer Flugreise um den Austausch des Akkus bemühen – ansonsten kann die Mitnahme des Laptops verweigert werden. Wer bereits seinen Akku ausgetauscht hat, sollte einen Beleg der Reparatur mitführen, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Im Zweifelsfall sollten Reisende die Airline kontaktieren, um zu erfahren, welche Dokumentation über die Reparatur des Akkus notwendig ist.