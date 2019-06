Feuerrisiko: Apple startet freiwillige Rückrufaktion für MacBook Pro 15" aus 2015

Seriennummer sorgt für Klarheit

Apple: Betroffene Geräte nicht mehr verwenden

Soeben hat Apple eine neue freiwillige Rückrufaktion gestartet: Einige ältere MacBook-Pro-Modelle, welche zwischen September 2015 und Februar 2017 verkauft wurden, stellen offenbar ein Brandrisiko dar. Laut Apple kann sich der Akku mancher dieser Geräte überhitzen und schließlich entflammen.Bei den Geräten handelt es sich um die MacBook-Pro-Reihe mit 15"-Bildschirm, welche Mitte 2015 vorgestellt wurde und die Modellnummer "A1398" trägt. Neuere Modelle, wie das "Late 2016" MacBook Pro, sind nicht betroffen. Apple behielt das "Mid 2015"-Modell noch einige Zeit im Programm, nachdem die neuentwickelte Fassung vorgestellt wurde.Über ein Support-Dokument von Apple können Kunden einfach und schnell überprüfen, ob das eigene Gerät von diesem Mangel betroffen ist – die Eingabe der Seriennummer genügt. Bei jedem Mac lässt sich die Seriennummer über das Apfel-Menu"Über diesen Mac" anzeigen.Sollte Ihr Gerät von der Rückrufaktion betroffen sein, bittet Apple aus Sicherheitsgründen darum, das Gerät ab sofort nicht mehr zu verwenden und sich an Apple oder einen autorisierten Apple-Händler zu wenden. Die Reparaturzeit beträgt 1-2 Wochen, da das Gerät in allen Fällen an ein Apple-Servicezentrum versandt wird.