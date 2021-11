Final Cut Pro und iMovie: Apple behebt mit Updates einige Fehler

Fehlerbehebungen in Final Cut Pro 10.6.1

Apple beseitigt Widerrufen-Bug in iMovie

In den vergangenen Monaten aktualisierte Apple gleich mehrfach die hauseigenen Apps für die Videobearbeitung auf dem Mac. iMovie und vor allem Final Cut Pro erhielten dabei einige neue Funktionen. Unter anderem erweiterte das kalifornische Unternehmen vor rund einem Monat die beiden Anwendungen um die Unterstützung des neuen "Cinematic Mode", welcher auf dem iPhone 13 zur Verfügung steht (siehe ). Zudem optimierte Apple die professionelle Videoschnittsoftware im Hinblick auf die neuen hauseigenen Prozessoren M1 Pro und M1 Max.Jetzt hat Apple erneut Updates von iMovie und Final Cut Pro im Mac App Store veröffentlicht. Die aktualisierten Versionen bringen diesmal allerdings keine neuen Features mit, sondern beheben einige Bugs. So verbesserte Apple in der jetzt erschienenen Version 10.6.1 von Final Cut Pro unter anderem die Zuverlässigkeit der Wiedergabe von AC3-Audio. Den Release Notes ist darüber hinaus zu entnehmen, dass ein Problem im Zusammenhang mit dem Import von FCPXML-Dateien der Versionen 1.9 und 1.10 aus der Welt geschafft wurde. Bislang schlug zudem manchmal das Widerrufen von Aktionen mithilfe der Tastenkombination-Z fehl, wenn in den Systemeinstellungen von macOS Spanisch als Sprache eingestellt war; auch diesen Bug hat Apple in der neuen Version gefixt. Behoben wurde schließlich auch das Problem, dass beim Befehl "Datei exportieren" nach der Auswahl von "Computer" als Ziel die Einstellung "Video-Codec" nicht mehr zur Verfügung stand.Das Problem mit der spanischen Spracheinstellung und dem Widerrufen von Aktionen gab es bislang auch in iMovie. In der jetzt veröffentlichen Version 10.3.1 der Mac-App hat Apple diesen Bug behoben. Weitere Neuerungen sind den Versionshinweisen nicht zu entnehmen. iMovie für iPhone und iPad hat Apple übrigens nicht aktualisiert, das letzte Update der Version für die Smartphones und Tablets aus Cupertino erfolgte im September dieses Jahres. Apple stellt die Aktualisierungen der beiden Programme für die hauseigenen Notebooks und Desktops wie stets kostenlos im Mac App Store zur Verfügung.im Mac App Storeim Mac App Store