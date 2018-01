FarmTime: FileMaker veröffentlicht Mini-Film mit Stars von The Office

The Office

FarmTime mit Serienstars

FarmTime The Mini Movie

Das Apple-Tochterunternehmen FileMaker, das sich auf für Unternehmen konzipierte Datenbanklösungen spezialisiert, startet eine Werbekampagne mit mehreren Stars der amerikanischen Hit-Serie. Diesmal geht es nicht um den satirisch überspitzten Büroalltag in der fiktiven Dunder Mifflin Paper Company, sondern um ein Farmprojekt.FileMaker konnte für den rund dreiminütigen YouTube-Clipdrei Darsteller vongewinnen: Kate Flannery (Meredith), Leslie David Baker (Stanley) und Paul Lieberstein (Toby). Inhaltlich lässt sich The Office mit der deutschen Serie Stromberg vergleichen, die genau wie die US-Variante das alltägliche Miteinander im Büro pseudo-dokumentarisch auf die Schippe nimmt.In FarmTime zieht es die Protagonisten weg von dem städtischen Bürokomplex und hin zu einem Bauernhof auf dem Land. Dort züchten sie Rüben und bieten sie zum Verkauf an. Für die Verwaltung und den Vertrieb verwenden die Farmer Apple-Geräte, darunter ein iPhone und einen iMac. Die Software-Plattform für die Betriebsorganisation stammt von FileMaker.Bevor FileMaker den Spot veröffentlichte, gab es Gerüchte, wonach FarmTime eine von Apple produzierte Serie wird, die als Spin-Off vonfungiert. Doch schlussendlich handelt es sich „nur“ um eine FileMaker-Werbekampagne. Ursprünglich sollen drei entsprechende Werbespots geplant gewesen sein. Aktuell ist aber nicht bekannt, ob auf FarmTime noch zwei weitere Clips folgen.