Familienfreigabe: App-Store-Abonnements lassen sich ab sofort teilen

Entwickler müssen Feature freischalten

Aktivierung in den Einstellungen

Es ist eine Funktion, die seit iOS 8 und OS X Yosemite einen hohen praktischen Nutzen für viele Anwender hat: Mit der Familienfreigabe lassen sich unter anderem gekaufte Apps, TV-Sendungen und Bücher mit bis zu fünf weiteren Personen teilen. Auch ein iCloud-Speicherplan steht auf diese Weise bis zu sechs Teilnehmern zur Verfügung. Das Feature erlaubt die Verwaltung von Inhalten für Kinder und Jugendliche, sodass per Fernzugriff Berechtigungen erteilt sowie entzogen werden können. Ferner müssen einzelne Nutzer Anwendungen nicht separat erwerben – und erneut Geld bezahlen. Bei Abonnements ist diese Funktion bislang auf Apples Services beschränkt – Music, Arcade, TV+ oder auch das Bundle Apple One liegen in einer entsprechenden Variante vor. Nun geht das Unternehmen einen Schritt weiter.Apple kündigte bereits auf der WWDC an, die Familienfreigabe auch für die Abonnements von Drittanbietern bereitzustellen. Das erfordert allerdings das Zutun der Entwickler: Diese müssen diese Option für ihre Anwendungen zuerst freischalten. Sobald dies geschehen ist, lässt sich die Entscheidung nicht mehr rückgängig machen. Anwender erhalten damit erstmals fernab der Apple-Dienste die Möglichkeit, ihre Abos mit anderen Personen ohne Aufpreis zu teilen. Um das Feature auch für Entwickler schmackhaft zu machen, argumentiert Cupertino damit, dass diese Option die Benutzerbindung und -interaktion fördern könne.Die Aktivierung setzt iOS/iPadOS 14 oder macOS Big Sur voraus. Zudem muss der Nutzer natürlich zuerst eine Familiengruppe einrichten: Dazu geht er auf dem iPhone oder iPad in die Einstellungen und tippt auf seinen Namen, um zum Punkt „Familienfreigabe“ zu gelangen. Auf dem Mac findet sich das Feature direkt in den Systemeinstellungen. Um Abonnements zu teilen, gibt es nun einen entsprechenden Schalter: Bei iOS tippt der Anwender auf die Einstellungen > [eigener Name] > Abonnements.