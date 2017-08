Facebook kündigt Video-Plattform für exklusive Serien an

Facebook will sich vom weltweit größten Social Network hin zu einem Inhalte-Anbieter mausern. Den Grundstein dafür soll die Plattform Watch legen, welche im Social Network integriert ist. Sie baut auf die Video-Funkion des Netzwerks auf und soll Nutzern exklusive Serienformate bieten. Nach Ansicht von Facebook habe die Integration von Videos gezeigt, dass sich darüber Nutzer unterhalten und Kontakte pflegen.Mit Watch will man zukünftig auch professionellere Serienformate ermöglichen, die über einfache Videosammlungen hinausgehen. Damit Nutzer den Überblick behalten, gibt es Top-Listen und Abonnements. Wie beim bisherigen Facebook Live soll es parallel zum Video auch Live-Kommentare geben, an denen man sich beteiligen kann.Fans können sich darüber hinaus auch noch in der zugehörigen Group austauschen. Dies dürfte auch der Grund dafür sein, dass Facebook vor einigen Tagen die Group-App eingestellt hat und noch Groups in der Facebook-App erlaubt, weil dort auch Watch zur Verfügung steht.Watch soll sowohl Aufzeichnungen als auch Live-Übertragungen unterstützen. Die Serien sind grundsätzlich kostenfrei und werden mittels Werbeunterbrechung und Sponsoring finanziert. Zunächst ist Facebook Watch auf die USA beschränkt. Sofern Watch dort ein Erfolg wird, ist ein internationaler Start denkbar.