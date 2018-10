Experience Apple: iPhone XR auf Mobil-Website in 360-Grad-Ansicht

Rundum-Ansicht über Bewegungssensoren

Kurz vor dem Verkaufsstart des iPhone XR hat Apple den „Experience“-Bereich der eigenen Mobil-Website aktualisiert und 3D-Modelle des am Freitag auf den Markt kommenden LCD-iPhones eingebunden. Die Seite nutzt den Bewegungssensor des iPhones, um die dargestellten Abbildungen des iPhone XR zu rotieren. Wenn Anwender ihr Smartphone bewegen, drehen sich die iPhone-Modelle auf der Mobilseite entsprechend mit. So ergeben sich 360-Grad-Ansichten aller verfügbaren iPhones.Apple hat nicht nicht nur die Bewegungserkennung der Website speziell für Mobilgeräte optimiert. Auch die Bedienung ist komplett auf Touch-Gesten abgestimmt. Jedes iPhone XR erscheint per Druck auf das Display in jeder der sechs angebotenen Farben. Dazu werden je nach Darstellung des iPhone XR Informationen zu den Features des 6,1-Zoll-Geräts eingeblendet. Bei der Frontansicht sehen Anwender unter anderem die genaue Displaygröße und den verwendeten Chip, auf der Rückseite gibt es Details zur Kamera.Der Button „Compare sizes“ ermöglicht es Nutzern zudem, die Gehäusegröße des iPhone XR mit dem iPhone 8 und dem iPhone 8 Plus zu vergleichen. Beide Varianten werden jeweils nebeneinander dargestellt, um einen guten Vergleich zu bieten. Übrigens funktioniert das Web-Angebot nur auf Mobilgeräten. Wer die Seite zum Beispiel über die macOS-Version von Safari aufruft, wird auf die Hauptseite des Unternehmens verwiesen.