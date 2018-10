Das iPhone XR lässt sich ab sofort vorbestellen

Bestellung über die Telekom

Bestellung über Vodafone und O2

Direktvertrieb via Apple

Das iPhone XR in Kurzform

Etwas mehr als einen Monat nach dem Verkaufsstart des iPhone Xs lässt sich ab sofort auch das iPhone XR vorbestellen – zunächst aber nur bei der Telekom. Apple selbst äußerte sich nicht zu den Gründen, warum die Geräte nicht zeitgleich an den Start gingen. Mehreren Berichten zufolge waren Produktionsprobleme dafür verantwortlich, denn ein fast randloses Display ist als LCD wesentlich schwieriger zu konstruieren als mit OLED. Natürlich könnten auch taktische Überlegungen dazu beigetragen haben – wer ein aktuelles iPhone schnellstmöglich haben will, musste damit zur teureren und Serie greifen. Ab dem heutigen Tag gibt es aber die volle Wahlfreiheit, denn nun stehen beide Baureihen mit A12-Chip zum Kauf bereit – wenngleich noch eine weitere Woche bis zur Auslieferung des XR beginnt.Wie üblich gibt es wieder den Vertriebsweg, sich für den Bezug über einen Mobilfunkanbieter zu subventionierten Preisen zu entscheiden. In diesem Fall bindet man sich zwar per Vertrag für 24 Monate, erhält das iPhone aber zu einem wesentlich niedrigeren Kaufpreis. Eine SIM-Sperre liegt nicht vor, die Geräte sind nicht an das Telekomnetz gebunden.(Noch nicht verfügbar)Auch die anderen beiden Mobilfunkriesen können natürlich nicht darauf verzichten, das iPhone zu ignorieren. Sowohl Vodafone ( ) als auch O2 ( ) bieten daher in Kürze subventionierte Geräte. Vodafone quittiert den Aufruf der XR-Seite allerdings noch mit einem Fehler 404, die Suchfunktion O2 meldet "keine Ergebnisse vorhanden".(Noch nicht verfügbar)Hat man kein Problem damit, mindestens 849 Euro auf einen Schlag zu bezahlen und will lieber direkt über Apple bestellen, geht dies natürlich ebenfalls. In der Variante mit 128 GB Speicherkapazität sind es 909 Euro, für 256 GB wird der Preis vierstellig und liegt bei 1019 Euro.Das iPhone XR stellt den günstigeren Einstieg in die aktuelle iPhone-Welt dar und liegt in der Basisversion 300 Euro unter dem iPhone Xs. Verzichten muss der Nutzer dafür auf die zweite Kamera, 3D Touch, OLED sowie Edelstahl, denn das iPhone XR setzt auf LCD und ein Aluminium-Display. Frühe Testberichte bescheinigen dem 6,1"-Display aber dennoch hervorragende Qualität, Apple wählt hierfür die Marketingbezeichnung "Liquid Retina Display". Da Apple auch dem XR einen A12-Chip spendiert, liegt die Gesamtperformance annähernd auf dem Niveau des iPhone Xs – annähernd, weil etwas weniger Arbeitsspeicher verbaut ist.