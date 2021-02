Exklusiv: AirTag-Schlüsselanhänger enthüllt die Maße von Apples smarten Etiketten

Cyrill AirTag Case: Design und Abmessungen



Vor einigen Tagen wagte sich der bekannte Zubehör-Hersteller Spigen zeitweilig aus der Deckung: Der Online-Shop der Tochtermarke Cyrill nahm Vorbestellungen für einen Schlüsselanhänger mit Halterung für Apples AirTags an. Bei Amazon Deutschland ließ sich das Accessoire sogar bereits zum Preis von 15,99 Euro ordern, die Lieferung sollte innerhalb von 24 Stunden erfolgen. In beiden Fällen handelte es sich offenbar um ein Versehen, denn unmittelbar nach Verkaufsstart war das Cyrill AirTag Case von den Webseiten wieder verschwunden. MacTechNews konnte es allerdings beim Onlinehändler bestellen und hat es mittlerweile erhalten.Das Cyrill AirTag Case kommt in einer schlanken umschlagähnlichen Verpackung, diese besteht bis auf das Sichtfenster ausschließlich aus dünnem Karton. Für einen Schlüsselanhänger ist es ungewöhnlich groß, aber ein ziemliches Leichtgewicht: Das bei Amazon zeitweilig als "Cyrill Basic Leder kompatibel mit AirTag (2020)" verfügbare Zubehör ist 100 Millimeter lang und wiegt rund 21 Gramm. Es besteht aus einem Schlüsselring mit einem Durchmesser von 44 Millimetern und einer runden AirTag-Halterung aus "veganem Leder", also Kunststoff, diese ist mit 40 Millimetern Durchmesser etwas kleiner. Im Auslieferungszustand enthält das Etui ein Stück Schaumstoff in der voraussichtlichen Größe der AirTags: Apples smarte Etiketten haben demzufolge einen Durchmesser von rund 30 Millimetern und sind etwa 5 bis 6 Millimeter dick.Die AirTag-Halterung ist mit einem metallenen Druckknopf versehen, der sicher schließt und einen soliden Eindruck vermittelt. Allem Anschein wird er auch nach häufigem Öffnen und Schließen nicht ausleiern. Der schwarze Kunststoff wirkt nicht allzu hochwertig, was angesichts des günstigen Preises kaum verwundert, er sollte aber seinen Zweck dauerhaft erfüllen. Versuche mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schaumstoffstück und einer Münze haben ergeben, dass sich Apples AirTag problemlos in die Halterung einführen und auch wieder entnehmen lassen dürfte.Der goldfarbene Schlüsselring ist hingegen nicht nur wegen seiner Größe ein wenig unpraktisch. Er besteht zwar aus Metall und wirkt ebenfalls ziemlich solide, allerdings hat er einen abgerundeten quadratischen Querschnitt, welcher mit einer Seitenlänge von etwa 5 Millimetern ziemlich groß ausfällt. Hierzulande übliche Türschlüssel lassen sich zwar problemlos auffädeln, neigen aber gelegentlich zum Verkanten. Kleinere Schlüssel etwa für Briefkästen oder Koffer passen hingegen nicht. Es empfiehlt sich also, gegebenenfalls zusätzlich einen dünneren Schlüsselring zu nutzen. Ein deutlicher Schwachpunkt des Cyrill AirTag Case ist der Mechanismus des karabinerartigen Verschlusses: Seine Federkraft ist sehr schwach, es besteht daher stets die Gefahr, den Schlüsselring versehentlich zu öffnen, wodurch Schlüssel herausrutschen könnten.Bei dem laut Rechnung von Spigen Korea Ltd. verkauften und von Amazon gelieferten Cyrill AirTag Case handelt es sich ganz offensichtlich um ein Exemplar aus der bereits laufenden Produktion. Es ist daher mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Schlüsselanhänger in der vorliegenden Form auf den Markt kommt, wenn Apple die AirTags präsentiert. Üblicherweise teilt der iPhone-Konzern den Zubehörherstellern die Maße zukünftiger Produkte einige Zeit im Voraus mit, damit diese entsprechende Accessoires entwickeln können. Wer mit der Größe des Cyrill AirTag Case und den Einschränkungen durch den schwachen Karabinerverschluss leben kann, erhält einen brauchbaren Schlüsselanhänger zum günstigen Preis. Zur Anbringung an größeren Gegenständen und damit deren Sicherung eignet sich die AirTag-Halterung allerdings kaum, da sie sich mit einem einfachen Handgriff entfernen lässt.